الفتح يتغلب على التعاون.. ودياً

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على التعاون 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب نادي الخريطيات في قطر ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية التي يشهدها الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فريق التعاون في النتيجة عن طريق بدر الخميس في الدقيقة 18 قبل ان يتعادل الفتح مع نهاية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء سجلها اللاعب نوح الموسى وفي الشوط الثاني أضاف فريق الفتح الهدف الثاني عن طريق توفيق بوحيمد في الدقيقة 84 .

الجدير بالذكر أن الأندية السعودية تجري استعداداتها خارجيا ومحليا من أجل رفع وتيرة الأداء أثناء خوض المنتخب الأولمبي نهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً.