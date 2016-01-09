الفرنسي كيبي يدعم هجوم الرائد

أعلن نادي الرائد السعودي بشكل رسمي عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي أبوبكر كيبي، لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجاري .

وأصدر النادي السعودي بياناً رسمياً عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر أكد خلاله على إتمام الصفقة .

وأشار النادي إلى أن الإدارة أنهت إجراءات التوقيع مع اللاعب صاحب الـ28 عاما والذي لعب للعديد من الأندية في مسيرته الكروية، حيث تقمص ألوان نادي بوردو الفرنسي واستقلال طهران الإيراني، وفي 2015 لعب في صفوف نادي الهلال السوداني .

وحضر التوقيع المدير التنفيذي للفريق الأول عبدالله السبيعي وعضو مجلس إدارة الرائد أحمد الرميخاني ومدير الاحتراف عادل الونيان .