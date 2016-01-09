برشلونة مختلف، إسبانيول عنيف وآداء تحكيمي سيئ

الحارس بو لوبيز دهس ليونيل ميسي في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا سهرة الأربعاء، وكان هذا خير دليل على أن لاعبي إسبانيول استعملوا بعض الطرق القذرة في مسعاهم لإيقاف برشلونة، لكن هذه المرة - وعكس اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الدوري- لا الحكم خوان مارتينيز مونويرا ولا التدخلات الخشنة نجحا في زعزعة توازن البارصا خلال مجريات اللعب، بدليل فوزها بنتيجة (4-1).

رئيس إسبانيول أعرب عن انزعاجه بسبب الانتقادات التي طالت فريقه بعد لقاء الدوري، واتهم الإعلام بأنه يقوم بحملة ضد إسبانيول لصالح برشلونة، فهل حقا كان ناديه يستحق الإشادة بعد تعادله مع جاره في مواجهة الدوري يوم السبت؟، سهرة الأربعاء لجأ إسبانيول لنفس التكتيك الذي يغلب عليه أكثر طابع العنف، والتدخلات الخشنة.

برشلونة لدغ في لقاء الدوري لأنه لم يكن يتوقع تلك الطريقة التي لعب بها إسبانيول بدليل أن الأمور تغيرت جذريا في لقاء ذهاب ثمن نهائي كأس الملك، فأشبال إنريكي نزلوا إلى أرضية ملعب "كامب نو" وهم متعطشون لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام الغريم، وقد أظهروا من جديد ما هم قادرون على فعله رغم هدف كايسيدو المبكر الذي جاء إثر خطأ من داني ألفيس.

ميسي عاد ليظهر عبقريته في سهرة سجل فيها هدفين ثانيهما كان من مخالفة استعراضية، كما قدم تمريرتين حاسمتين لـ بيكي ونايمار، في مواجهة أخرى فيها ما يقال عن آداء الحكم الذي طرد لاعبين من إسبانيول، لكنه تغاضى عن إخراج البطاقة الحمراء في وجه لوبيز بعد تعديه على النجم الأرجنتيني، لكن خشونة المنافس وآداء الحكم السيئ لم يوقفا البارصا هذه المرة، إذ تفوقت بوضوح بدليل تحقيقها فوزا مستحقا.

