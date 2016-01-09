برشلونة يسقط غرناطة بـ"الأربعة"

استعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاستلامه "منطقيا" كرته الذهبية الخامسة الاثنين بتسجيله ثلاثية قادت برشلونة بطل أوروبا وحامل اللقب إلى فوز سهل على غرناطة 4-صفر السبت في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد برشلونة مؤقتا الصدارة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على سلتا فيغو غدا الأحد في مباراة قوية في ختام المرحلة، علما أن الفريق الكتالوني يملك مباراة مؤجلة أمام سبورتينغ خيخون يخوضها الشهر المقبل.

وكان برشلونة تعادل قبل مواجهة غرناطة 3 مرات في المباريات الاربع الاخيرة امام فالنسيا 1-1 وديبورتيفو 2-2 واسبانيول سلبا.

على ملعب "كامب نو"، دمر برشلونة الذي أراح مدربه لويس إنريكي لاعبي الوسط أندريس اينيستا وسيرخيو بوسكيتس، ضيفه المتواضع مبكرا فافتتح ميسي التسجيل على حدود المنطقة الصغرى بعد تمريرة من التركي اردا توران (8).

ومن كرة عرضية للبرازيلي نيمار تابعها الاوروغوياني لويس سواريز بيمناه، سجل ميسي هدفه الثاني في المرمى الخالي (14).

واهدر بعدها سواريز كرة سانحة عندما مر عن الحارس وسدد خارج الخشبات امام المرمى الخالي (27). كما ضيع ميسي فرصة تسجيل الهاتريك من مسافة قريبة بعد كرة مرتدة من الحارس اندريس فرنانديس (31).

ولم يحصل غرناطة سوى على فرصة يتيمة لتقليص الفارق بكرة بعيدة من القائد روبن روشينا مرت بجانب القائم الايسر للحارس التشيلي كلاوديو برافو (43).

وحقق ميسي الهاتريك الاول له هذا الموسم بعد تمريرة جميلة من سيرجي روبرتو الى نيمار انفرد وسدد بالقائم الايمن ارتدت الى "البرغوث" الارجنتيني فتابعها في المرمى الخالي مسجلا هدفه التاسع هذا الموسم في الدوري (58).

وهذه اول ثلاثية لميسي منذ اكثر من 10 اشهر، وهي اطول فترة صيام له عن الثلاثيات في 6 سنوات.

وترك نيمار بصمته التهديفية عن بعد سنتيمترات من المرمى بعد عرضية من سواريز الذي مرر كرته الحاسمة الثانية في المباراة (83) رافعا رصيده الى 15 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين بالتساوي مع سواريز وبفارق هدف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.

ويلعب في وقت لاحق اشبيلية مع اتلتيك بلباو، وخيتافي مع ريال بيتيس، وريال مدريد مع ديبورتيفو لا كورونيا، وليفانتي مع رايو فايكانو.

وتختتم المرحلة الأحد بمباريات فياريال مع سبورتينغ خيخون، وريال سوسييداد مع فالنسيا، وايبار مع اسبانيول، ولاس بالماس مع ملقة.