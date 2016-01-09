روراوة: جميل ما يحدث في الفيفا

أكد محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم السبت، أن ما يحدث اليوم في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، شيء جميل لمستقبل هذه الرياضة.

وقال روراوة في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائرية "ما يحدث في الفيفا اليوم (الكشف عن فضائح الفساد) شيء جميل لهذه اللعبة. نحن بحاجة إلى المصداقية وإعادة تنظيم من أجل إدارة أفضل والحكم الراشد والشجاعة".

ومن جهة أخرى، أشار روراوة إلى صعوبة التكهن بهوية الفائز في انتخابات رئاسة الفيفا المقررة في 26 فبراير المقبل لافتا إلى أن المرشحين الخمسة لمنصب الرئيس بدأوا حملتهم الانتخابية ويتعين الانتظار لمعرفة الأفضل منهم.

وطلب روراوة من الرئيس القادم أن يعمل على إعادة تنظيم بيت الفيفا وترسيخ مبدأ العدالة والإنصاف والالتزام بالشفافية في الإدارة.