روني ينقذ مانشستر من ورطة شيفيلد

استهل ارسنال حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس انكلترا لكرة القدم بفوزه على ضيفه سندرلاند 3-1 اليوم السبت في الدور الثالث، ورافقه الى الدور الرابع مانشستر سيتي بفوزه الصريح على مضيفه نوريتش سيتي 3-صفر، بجانب الفريق الأحمر مانشستر يونايتد الذي تغلب على شيفيلد يونايتد 1-صفر بهدف يتيم سجله روني في وقت بدل الضائع.



وجاءت مواجهة سندرلاند على ملعب الامارات وامام 59349 متفرجا، بعد 8 اشهر من فوز ارسنال الساحق على استون فيلا 4-صفر في نهائي النسخة الماضية.



وتعود الخسارة الاخيرة لارسنال في مسابقة الكأس الى شباط/فبراير 2013، علما بانه فاز على سندرلاند 3-1 في كانون الاول/ديسمبر الماضي في الدوري، واحرز اللقب 12 مرة وهو رقم قياسي.



وسجل لارسنال الذي يحارب على جبهة دوري ابطال اوروبا حيث سيواجه برشلونة الاسباني حامل اللقب الشهر المقبل في ثمن النهائي، الكوستاريكي جويل كامبل (25) والويلزي ارون رامسي (72) والفرنسي اوليفييه جيرو (75) بعدما افتتح الهولندي جرماين لنس التسجيل لسندرلاند (17).



ويأمل ارسنال ان يصبح اول فريق يحرز ثلاثة القاب متتالية بعد بلاكبيرن روفرز في ثمانينيات القرن الماضي.



ويبدو تركيز ارسنال منصبا على الدوري الممتاز اذ يتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن ليستر سيتي قبل 18 مرحلة على ختام الموسم.



وفي المباراة الثانية، على ملعب "كارو رود" وامام 24507 متفرجين، اجتاز مانشستر سيتي عقبة نوريتش بثلاثية نظيفة.



وسجل الارجنتيني المتالق سيرخيو اغويرو هدفا مميزا (16) والنيجيري الشاب كيليتشي ايهياناتشو (31) والبلجيكي كيفن دي بروين (78) اهداف الفريق الازرق.



وكان مانشستر يونايتد في طريقه لخوض مباراة معادة بعد انتهاء الوقت الاصلي بتعادله سلبا مع ضيفه شيفيلد يونايتد (ثانية)، على ملعب "اولد ترافورد"، لكن الهولندي ممفيس ديباي انقذ مدربه ومواطنه لويس فان غال بعد مباراة مخيبة عندما حصل على ركلة جزاء ترجمها المهاجم المخضرم واين روني (90+2).

وسقط ساوثمبتون امام ضيفه كريستال بالاس 1-2 على ملعب "سانت ماريز" وامام 30763 متفرجا.



وسجل لساوثمبتون الاسباني اوريول روميو (51) ولكريستال بالاس جويل وارد (29) وويلفريد زاها (68).



كما ودع نيوكاسل امام مضيفه واتفورد 1-صفر على ملعب "فيكيريج روج" وامام 18259 متفرجا بهدف حمل توقيع تروي ديني (44).



وانقذ الاسكتلندي جيمس موريسون وست بروميتش البيون بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع امام ضيفه بريستول سيتي (اولى) 2-2 على ملعب "ذي هوثورنز" وامام 24917 متفرجا.



وسجل الهدف الاول لوست بروميتش سايدو بيراهينو (67) ولبريستول الفرنسي جوناثان كودجيا (74) وكيران اغارد (83).



وتخطى ايفرتون ضيفه داغنهام وريدبريدج (ثالثة) 2-صفر على ملعب "غوديسون بارك" وامام 30918 متفرجا سجلهما العاجي ارونا كونيه (32) والبلجيكي كيفن ميرالاس (85 من ركلة جزاء).

وتواصل موسم استون فيلا المتعثر بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه ويكومب من الدرجة الثالثة (رابعة عمليا) 1-1.



على ملعب "ادامس بارك" وامام 9298 متفرجا، تقدم فيلا الذي يتذيل الدوري الممتاز بفوز يتيم من 20 مباراة، عبر ميكاه ريتشاردز (22)، لكن ويكومب الذي يقع على بعد 54 مركزا ادنى من فيلا في سلم الاندية الانكليزية، عادل مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء للويلزي جو جاكوبسون (50).



وفاز وست هام على ولفرهامبتون (اولى) 1-صفر على ملعب "ابتون بارك" وامام 34547 متفرجا بهدف الكرواتي نيكيتسا يلافيتش (85).



وسقط برمنغهام سيتي (اولى) امام ضيفه بورنموث 1-2 على ملعب "سانت اندروز" وامام 13140 متفرجا.



وسجل لبرمغهام مايكل موريسون (40) ولبورنموث لي توملين (44 من ركلة جزاء) وغلن موراي (85).



وعاد ستوك سيتي بالفوز من ارض دونكاستر (ثانية) 2-1 على ملعب "كيبموت" وامام 13299 متفرجا.



سجل لدونكاستر نايثان تايسون (25)، ولستوك بيتر كرواتش (15) والايرلندي جوناثان والترز (57).



وكان ليفربول تفادى السقوط عند الحاجز الاول والخروج المبكر بتعادله بتشكيلة احتياطية مع مضيفه اكسيتر سيتي من الدرجة الثالثة 2-2 الجمعة لتحسم المباراة في مباراة معادة.



ويلتقي الاحد اوكسفورد يونايتد (ثالثة) مع سوانسي، تشلسي مع سكانثورب يونايتد (ثانية)، وتوتنهام مع ليستر سيتي.



جأش/اط ديسك