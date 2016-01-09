عبدالفتاح يلتحق بصفوف الأولمبي قبل منافسات آسيا

التحق اللاعب عبدالفتاح عسيري ببعثة المنتخب السعودي الأولمبي التي اختتمت المعسكر الإعدادي في "جبل علي" بدولة الإمارات، وذلك بعد وقوف الجهازين الفني والطبي على جاهزيته أثناء تواجده مع نادي الاتحاد في المعسكر ذاته، فيما وصلت البعثة الخضراء إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما والمزمع إقامتها في 12 يناير.

إلى ذلك استبعد الجهاز الفني بالمنتخب السعودي الأولمبي اللاعبين سلطان الدعيع، وعبدالرحمن بن خيرالله، ورياض البراهيم من بعثة المنتخب المغادرة إلى الدوحة بناء على التقارير الفنية، فيما قدم الجهازان الإداري والفني شكرهما وتقديرهما للاعبين على انضباطيتهم العالية خلال فترة المعسكر، متمنين لهم التوفيق والنجاح.

تشكيلة المنتخب

تضم "25" لاعباً وهم: أحمد الناظري، عبدالرحمن الغامدي، عبدالفتاح عسيري, فهد المولد، محمد قاسم، أحمد الرحيلي، ريان الحربي، صالح العمري، علي الزبيدي، مصطفى بصاص،عبدالرحمن العبيد، علي هزازي، فيصل المسرحي، ماجد النجراني، ياسين برناوي، أحمد الشهري، سعيد الربيعي، محمد كنو، عبدالمجيد الصليهم، عبدالوهاب جعفر، طلال عبسي، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، عبدالله العراف، محمد الصيعري.