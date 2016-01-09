عسيري يترك تدريبات الأهلي بسبب الإصابة

غادر مهند عسيري، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي، تدريبات الأخير الجماعية التي خاضها على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين الإماراتية.

وتعرض عسيري لشد في العضلة الخلفية، خلال المران، ما اضطره لمغادرته، فيما بدأ محمد عبدالشافي، لاعب الفريق، بملامسة الكرة والركض حول المضمار، تحت إشراف اختصاصي الإعداد البدني، في إطار برنامجه التأهيلي.

وفي سياق متصل، واصل الثلاثي عمر السومة، وفهد حامد، وباسم العطالله برامجهم العلاجية.

وكان جروس قد طالب اللاعبين بضرورة الاستفادة من المعسكر الإعدادي المقام حاليا، لاستئناف مبارياتهم المقبلة بالدور الثاني، من بطولة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الهلال صاحب المركز الثاني.