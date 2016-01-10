تقرير عن «جنون» فان غال

أصبح المدرب الهولندي العالمي فان غال محل سخرية الإعلام الإنجليزي بعد تردي نتائج ومستوى مانشستر يونايتد، إلى درجة وصفه بالمجنون بعد تجربة 18 شهراً، واكبها فشل في تحقيق الطموحات الذهبية المعقودة عليه محلياً وأوروبياً.

وفي تقرير لصحيفة «غارديان» نقلته «الشرق الأوسط»، وصف فان غال مجنوناً بكلماته وبمفكرته التي يدون فيها معلوماته ليل نهار، ومجنوناً بشعره، ومجنوناً بمحاولته فهم الأشياء.

ويشير التقرير إلى أن فان غال لجأ أخيراً لمقابلة آباء اللاعبين، ضمن الغرائب التي يسلكها بعض المدربين ممن هم في وضع غال، حيث نعته التقرير بـ «الأحمق صاحب الحافظة»، تندراً بمدونته التي لا تفارقه، هذا الأسلوب الساخر والجارح تتعمق فيه الصحافة الإنجليزية حين تضيع علوم مدرب أو فريق أو منتخب، مثلما نقول نحن العرب «الضرب في الميت حرام».

والأكيد أن التقرير لم يخل من النقد الموضوعي، مستدلاً ببطء أداء اللاعبين، وضعف أسلوب ومنهجية فان غال، المتهم أيضاً بتبديد الأموال على لاعبين غير جديرين بالدوري الإنجليزي.

الخلاصة أن المدرب دائماً حجر الزاوية في النجاح والفشل، لا سيما على صعيد الأندية البطولية والعريقة بوجود النجوم والمال.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية