«كذبوا الكذبة وصدقوها»، عندما قالوا إن اللاعب الإماراتي يستطيع الاحتراف خارجياً في دوريات أوروبية، إذ إن الشارع الرياضي ينقسم إلى قسمين، الأول مؤيد ويجزم بأن اللاعب الإماراتي بإمكانه الاحتراف، أما القسم الثاني فيقول إن لاعبينا غير قادرين على الاحتراف خارجياً لأسباب عدة، أهمها الراتب الشهري الذي يتقاضاه في الإمارات، ويفوق أضعاف ما سيأخذه خارجياً، والأرقام خير دليل على ذلك، لاسيما أن اللاعب الإماراتي الأكثر أجراً في الخليج العربي، لكن دون مردود في المستطيل الأخضر، وهنا أقصد «البعض».

• ماذا تريد جماهير فريق الشارقة من فريقها؟ لماذا لا تقف خلفه أمام النتائج الجيدة بقيادة العنبري؟

أسأل من يرى أن لاعبينا باستطاعتهم الاحتراف خارجياً، معولين في ذلك على عوامل كثيرة أبرزها موهبتهم، كم موهوباً نملك في دورينا؟ الجواب سهل، أصابع اليد الواحدة فقط! فهل يتنازل لاعبنا عن الراتب الشهري الكبير مقابل احترافه خارجياً؟ الكل يعلم أن الأندية الأوروبية لا تدفع كما تدفع أنديتنا من أرقام خيالية وفلكية.

لذا، أعتقد أن المسألة، ليست مالية فقط، بل انضباط خارج الملعب، وأن اللاعب مراقب في الدوريات الأوروبية، والكل يعلم أيضاً أن اللاعب العربي بشكل عام غير منضبط، ومن الصعب أن يؤدي تدريبات صباحية ومسائية في يوم واحد، إلا ما ندر.

سمعنا عن عروض كثيرة، منها حقيقي، وآخر الوهمي، يخرج بها وكيل اللاعبين ليرفع سعر لاعبه، خصوصاً بعد بطولة معينة، والشواهد كثيرة بعد بطولة الخليج وكأس آسيا، حينما هلت عروض كبيرة تناقلتها الصحف والمواقع، وهي تخدرنا جميعاً، والكل يعلم بذلك.

■ما يؤسفني، تلك الأموال التي تهدر جراء التعاقدات مع مدربين ولاعبين أجانب، فمن يتحمل هذا الهدر؟ أنديتنا تدفع الملايين كالعادة، وبعضها ينقصه الفكر والإدارة.

■تعاقدات نادي الشعب بداية الموسم غريبة وعجيبة، والنتيجة حصول الفريق على نقطتين فقط في الدور الأول، والوصل مشكلته في البرازيلي إدغار، وحسب معلوماتي فإن اللاعب سيغادر الفريق، وفي المقابل نادي الشباب يعاني، فهذا ليس شباب السنوات الماضية.

■ماذا تريد جماهير فريق الشارقة من فريقها؟ لماذا لا تقف خلفه أمام النتائج الجيدة بقيادة المدرب العنبري؟ العتب على الجماهير، وأتمنى ألا تكون جماهير الملك «جماهير (تويتر)»!

*نقلا عن الامارات اليوم