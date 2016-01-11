أعضاء سلبيون

إعلان يوسف السركال الترشح لدورة جديدة لرئاسة اتحاد الكرة، فتح المجال للحديث عن الانتخابات المقبلة للاتحادات الرياضية، ولأن التجربة الانتخابية بالنسبة للاتحادات الرياضية، أفرزت نماذج متباينة من مجالس الإدارات، منها المتوافقة شكلاً والمتنافرة في المضمون والعطاء، إلا أن المشهد العام بالنسبة لما أفرزته الانتخابات كان سلبياً، في ظل وجود أعضاء غير متفقين وآخرين سلبيين، انتهى دورهم بضمان النجاح في الاقتراع والحصول على مقعد في المجلس لأربع سنوات، دون أن تكون لهم بصمة تُذكر في عمل الاتحاد أو لجانه، ناهيك عن الأعضاء الذين لا يحضرون حتى الاجتماعات الدورية للاتحاد.

الأعضاء السلبيون والمتنافرون في الفكر، والمختلفون في الثقافة والخبرة من أكثر الجوانب السلبية للعملية الانتخابية، وانعكاساتها كانت واضحة على أداء الاتحادات، التي عانت كثيراً من الأعضاء السلبيين، ما يؤكد أن العملية الانتخابية لم تقدم الأصلح للاتحادات، بل أفرزت نموذجاً سلبياً لإدارات غير متوافقة وإداريين غير متجانسين، وفي النهاية كانت المحصلة غير مقبولة ونتائجها كانت واضحة على العديد من المنتخبات، التي دفعت ثمناً غالياً بسبب الأعضاء السلبيين.

كلمة أخيرة

التوافق الفكري والثقافي والتجانس ما بين الأعضاء من أساسيات عمل الإدارة الناجحة، وتحقيق تلك المعادلة لن يتم عبر الانتخابات العشوائية، بل عبر القوائم الانتخابية التي أثبتت أنها الأنجع والأصلح.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية