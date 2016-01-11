المباريات أخطر من السفارات!!

منذ أن بدأت منتخباتنا وأنديتنا السعودية خوض مباريات كرة القدم في إيران وهي تعاني سوء المعاملة والإساءة ورفع جماهيرها للشعارات السياسية والدينية الطائفية المدفوعة من المنظمين، والتي ترفضها قوانين الاتحاد الدولي "فيفا" وتؤكد أنظمته تعرض مرتكبها لعقوبات، وعلى الرغم من تكرار معاناة الأندية التي لعبت في طهران ومدن إيرانية أخرى، وإثبات التجاوزات بالوثائق المصورة، ورفع شكاوى رسمية؛ إلا أن ذلك لم يجد أي ردة فعل من لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي فكان بمثابة ضوء أخضر للإيرانيين لتحويل مدرجات ملاعبهم لساحات إساءة للضيوف، وهم الذين يجدون عند زياراتهم للمملكة كل احترام وتكريم منذ وصولهم للبلاد وحتى مغادرتهم، لا يجدون عبارات مسيئة ولا شعارات طائفية في بلد يمنح مواطنيه حقوقه بالتساوي دون النظر لمذهبه، ويجد المقيمون فيه معاملة حسنة جعلت من السعودية في صدارة الدول الجاذبة للعمالة الأجنبية بدياناتها المختلفة في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي الكبيرين.

وإذا كان الاعتداء الممنهج السافر على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد قد سيطر على الشارع السياسي في العالم؛ وما تبعه من إعلان السعودية قطع علاقاتها مع إيران ومطالبة منسوبيها مغادرة البلاد وما تبعه من مواقف خليجية وعربية داعمه للقرار السعودي وهو ما يمثل موقفاً حاسماً للتعامل مع دولة إرهابية طائفية نفذ الصبر في تجاوزها حدودها ولا تقيم لمبدأ حسن الجوار وزنا وتتدخل باستمرار في الشؤون الداخلية لدول الخليج فإن خطر تعرض منتخباتنا وأنديتنا السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا في مثل هذه الأوضاع الملتهبة غير منطقي.

الاعتداء على السعوديين في المباريات أسهل من السفارات، مقار سفارات دول العالم لها حرمتها، مجلس الأمن الدولي أدان الاثنين الماضي "بأقصى حزم ممكن الاعتداءات على البعثتين السعوديتين في طهران ومشهد وأعرب عن قلقه العميق وطالب طهران بحماية المنشآت الديبلوماسية والقنصلية طبقاً لاتفاقية فيينا".

إذا كانت طهران لا تقيم وزنا للاتفاقيات الدولية، وتخرق قرارات الأمم المتحدة وتسمح لمتظاهرين بل تسهل لهم الوصول لحرم السفارة السعودية بتلك الطريقة المخزية التي شاهدها العالم فكيف سيكون الحال في مباريات كرة القدم؟!.

وإذا كنا حمدنا الله على وصول أعضاء بعثتي السفارة والقنصلية إلى البلاد سالمين فنحن لسنا على استعداد لوضع أيدينا على قلوبنا بانتظار خروج فرقنا الرياضية من مدن إيران سالمين قبل التفكير بنتائج المباريات!!.

كرة القدم مسرح للرياضة التنافسية الشريفة، ويجب أن تلعب في أجواء صحية مناسبة لا مجال فيها للشعارات السياسية والطائفية، وطالما بات خوض لقاءات مثالية على ملاعب إيرانية أمراً غير متاح؛ فلا بد أن يقوم الاتحاد الآسيوي بمسؤولياته قبل أن تطالب الأندية السعودي واتحاد كرة القدم بخوض مواجهات الدوري الآسيوي على أراضٍ محايدة، الأرض المحايدة هي الحلّ الوحيد لضمان تواجد ممثلين سعوديين في البطولات الآسيوية.

*نقلا عن الرياض السعودية