زفة زيدان وميسي

العريس زيدان.. والعروس مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لا كورونيا.. زفة من 5 نجوم، ولو وفق رونالدو لكانت من 7 أو 8.. ثالث أعلى نتيجة في تاريخ لقاءات الفريقين بعد الـ8 - 2 في 20 سبتمبر 2014 والـ6 - 1 في 3 أكتوبر 2010.

منذ سنوات عدة، عندما نقول اسبانيا فهذا يعني ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.. ضجيج غير مسبوق طالما أن «الفلتتين» تواجدتا في زمن واحد ومكان واحد هو اسبانيا.. ولكن، منذ ايام عدة دخل زين الدين زيدان على الخط.. رقعة الضجيج اتسعت اسبانياً وعالمياً بوجود «فلتة» ثالثة.. أخال أن هيبة الكرة الإسبانية بلغت حداً رفيعاً لم تعرفه من قبل، وقد جاء كل ذلك في توقيت مثالي لأن البوصلة كانت تتوجه أكثر وأكثر منذ فترة نحو الكرة الإنكليزية.

ولطالما «بكى» الإعلام الفرنسي بعدما فقدت أنديته خيرة لاعبيها.. توجه معظمهم نحو إنكلترا لأن المردود المالي أعلى بكثير «ومطرح ما بترزق الزق».. على مدى سنوات بقي هذا الإعلام يتحدث عن باريس سان جرمان، ولا أحد غيره، ثم يمضغ الحديث ويجتره لدرجة الملل.. وفجأة، تغير كل شيء في غمضة عين، وقد ظهر زيدان وحده على غلاف صحيفة «ليكيب» 4 مرات في الأسبوع الماضي.. وفي داخل الأعداد الأربعة أفردت الصحيفة أكثر من صفحة للحديث عن زيدان وبطانته.

عموماً، أعان الله عشاق برشلونة ممن كانوا يحلفون باسم زيدان عندما كان لاعباً.

لم يسجل رونالدو.. أما غريمه ميسي فسجل ثلاثية في شباك غرناطة قبل ان يجرب الزي الرسمي الذي سيرتديه عندما يتسلم مساء اليوم الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم سنة 2015.. لقب خامس غير مسبوق، وقد استحقه من دون منافسة حقيقية.. فما حققه في السنة الماضية جعله يضع رونالدو في جيبه الصغرى.

في المطلق يجوز السؤال: هل هناك انحياز في اختيار الفائز مع المعيار الذي وضعه الفيفا ومجلة فرانس فوتبول منذ 2010 بحيث يشارك مدربو منتخبات الدول المنضمة الى الفيفا وقادة هذه المنتخبات وصحافي واحد من كل دولة في الاقتراع؟ الجواب: نعم.. مثلاً، عندما توج رونالدو للمرة الثانية عام 2013 أكد أكثر من مدرب أنه تم تغيير النتيجة التي كتبوها، كما أعلن فرانك ريبيري أن الاقتراع «مسيّس» لأنه يرجح كفة لاعبي ريال وبرشلونة.. بيد أن «التسييس» ليس وحده الذي يلعب دوراً حاسماً وإنما الانحياز لهذا اللاعب أو ذاك إما لأنه يلعب في ناديه أو منتخبه أو لأنه من جنسيته.. وهذا ما خلصت إليه دراسة ركزت على الاستفتاءات الخمسة الأخيرة التي شارك فيها ما مجموعه 2470 مقترعاً (822 مدرباً للمنتخبات و820 قائداً و828 صحافياً).. ومعايير الدراسة: السن، ومركز اللاعب، والمسابقات التي خاضها، وقارته، وجنسيته، والدولة التي ينتمي اليها ناديه.

في العام الماضي، مثلاً، فإن مدرب منتخب البرتغال لم يضع ميسي ضمن لائحة اللاعبين الثلاثة الذين اختارهم! ومدرب منتخب الأرجنتين وضع 3 أرجنتينيين في المراكز الثلاثة الأولى! مع ذلك، وباعتبار أن الانحياز يسري على الجميع فإن نتيجة الاستفتاء تبقى عادلة.

أما الحل الأقرب الى المثالية فهو: لا يحق لك أن تصوت للاعب من جنسيتك.. ما رأيكم؟.

*نقلا عن ستاد الدوحة