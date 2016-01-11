يرحل البلوي ويبقى باجندوح

لا ألوم كل من انتقد إدارة الفائز على التفريط في نجوم الفريق نور وهزازي وكريري، فالحفاظ على المكتسبات والثوابت أولوية لمن يتسنم القيادة في العميد، وإدارة البلوي اليوم تسلك نفس الاتجاه بل وتفرط في أحد ركائز الفريق الاتحادي ونواة المستقبل جمال باجندوح الذي قدم نفسه كلاعب مميز صاحب قدرات عالية وانضباطية جلية ممجوجة بأخلاق حميدة، وعلى ما يبدو أن هذه مواصفات لا تنسجم مع الإدارة الحالية التي ارتأت التفريط فيه مقابل بضعة ملايين، إن مصلحة الاتحاد تستوجب بقاء باجندوح حتى وإن كان ذلك مقابل رحيل البلوي الذي أعلنت تأييدي لرئاسته للاتحاد خلال فترة سابقة من أجل مصلحة الكيان التي تتوارى في ظلها أي معطيات أخرى، ولكنه بواقعية لم يقدم أي شيء يشفع له بالبقاء، بل وها هو يبدأ رحلة التفريط في نجوم الفريق كتلك الإدارة التي صبوا عليها جام غضبهم.

*نقلا عن الرياضية السعودية