على الرغم من الفاصل الزمني على موعد بدء عملية الاقتراع للانتخابات المقررة الصيف المقبل، بالنسبة للاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية المقبلة الممتدة حتى 2020، إلا أن ما يدور في كواليس الشارع الرياضي بخصوص النوايا المبطنة من جانب البعض، للدخول في المعترك الانتخابي المقبل لا يبشر بالخير أبداً، خصوصاً أن هناك من ينوي دخول التجربة بهدف التجربة والاستطلاع الشخصي، دون أن تكون لديه رغبة واضحة أو أهداف مرسومة للخطوة الديمقراطية التي ينوي الدخول فيها.

ديمقراطية الترشح والانتخاب حق كفله النظام والدستور لكل من يجد في نفسه الرغبة والقدرة، للتطوع في أحد الحقول الرياضية المختلفة بهدف خدمة رياضة الوطن، وبالتالي فهي عملية تطوعية وليست وجاهة ولا كرسي وفير وظهور إعلامي، بل هو بعيد عن ذلك تماماً.

على الرغم من وجود شريحة من وسطنا الرياضي، ما زالت تتعاطى مع العملية الانتخابية والتجربة الديمقراطية من قشورها لا من مضمونها، ولأن الرياضة الإماراتية عانت كثيراً من ديمقراطية الكلام وشبعنا من الكلام في الديمقراطية الانتخابية، بات من الضرورة بمكان إعادة النظر في اللوائح والنظم الانتخابية، بحيث تخدم الصالح العام لا المصلحة الشخصية.

كلمة أخيرة

بعض الإداريين لم يشاهدوا بوابة الاتحاد منذ إعلان فوزهم في الانتخابات ودخولهم لمجلس الإدارة .. حقيقة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية