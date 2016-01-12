رعاية الأندية .. هل كانت مجرد كذبة ؟

من الوهلة الاولى التي علمت فيها بأن إدارات الأندية ترفض إعلان مبالغ قيمة عقود الرعاية، وفي نفسي (شيء من حتى) كما يقول سيبويه، لا يمكن أن يكون أمراً يجلب الفخر والاعتزاز مثل استقطاب راعي تجاري للنادي ومن ثم تخفى القيمة إلا وذلك يعكس أن هناك أشياء من تحت الطاولة لا تود الإدارات أن يطلع الآخرين عليها.

كنت كالآخرين أعتقد أن كل نادي يخبيء القيمة حتى لا يعلم المنافسين قيمة عقوده السوقية ويفاخر المسؤول الأول بين حين وآخر بأنه الرئيس الذي جاء بالقيمة الأعلى وأنه الأكثر نجاحاً في الجانب الإستثماري، غير أن مرور سنوات قليلة على توجه أنديتنا للرعاة ومن ثم طلب السلف وإعلان الديون يكشف أن مسلسل عقود الرعاية ليس إلا مجرد كذبة كبيرة.

ثلاثة أندية كبرى بحجم الهلال والنصر والاتحاد كانت الأكثر ضجيجاً في الجوانب الاستثمارية، فالهلال ومنذ نهاية عقده الشامل مع (موبايلي) جمع الشعارات على قمصان فريقه وأعلن مسؤولوه أن عقود الرعاية ستسير النادي نحو المستقبل ليكون النادي مشغلاً ذاتياً لفرقه المتنوعة دون حاجة إلى دعم شرفي، وتوقعت العقود الواحدة تلو الأخرى وتسربت أرقام رجحت أن تصل القيمة لنحو 150 مليون ريال في السنة، فيما المبلغ الحقيقي لا يصل حتى لنصف هذا الرقم وأقل من ذلك بكثير، وفي النهاية أعلنت إدارة النادي تقديم طلب سلفه في منتصف الموسم بقيمة 40 مليون ريال لتسديد الديون، أما حال النصر فلا يبتعد عن حال جاره الأزرق وإن كان زاد عليه بغرور بإنشاء إدارة استثمار وإنشاء مقر فخم لها أو كما أسموه في البيان الصحافي الذي نشره النادي في سبتمبر 2014 بأنه مقر استخدم مواداً (صديقة للبيئة) ومن ثم التوقيع مع دويتشة السعودية للأوراق المالية، وبعد هذا الإعلان والحفل (الفاخر) بنحو 14 شهراً تقدمت إدارة النادي بطلب سلفة من رعاية الشباب قيمتها 45 مليون ريال.

أما الاتحاد فلا يصح أن نذكر قصصه لأن النادي يعيش في واقع (إغماءه إدارية) لكن الجميع تابع المسرحية الهزلية التي أعلنتها إدارة النادي عندما تسلمت سدة الرئاسة والقصة المضحكة التي رافقت رعاية (طيران الاتحاد) والضجيج الذي بثه الرئيس وشقيقه لدرجة أننا تخيلنا أن الرعاية ستحقق مبلغ تاريخي يتجاوز مئة مليون ريال في السنة، وبعد الاتفاق كانت التفاصيل أن القيمة لا تتجاوز 800 ألف دولار وعدد من اللوحات الدعائية في مباريات الفريق.

أعتقد أن الحل بسيط وسهل وبيد الرئاسة العامة لرعاية الشباب ألا وهي وجوب الإفصاح عن الأرقام في عقود الرعاية التي توقعها أنديتنا في بيان رسمي يصدره النادي بعد التوقيع، بهذا الشكل سيغلق باب مزعج في وجه مدعي الاستثمار والنجاح، ويكرس توجه الإدارات للعمل الاحترافي أكثر وأن لا (يكذبوا) أكثر أمام جماهير ناديهم ووسائل الإعلام .. مثل هذه التنظيمات تقلل فرص الاستعراض و (الشو) الذي يعشقه الكثيرون .



*خاص بالعربية.نت - رياضة

