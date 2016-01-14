رسالة عيد للقانونيين: إما وإلا!

الراصد لمسيرة أحمد عيد في رئاسته للاتحاد السعودي لكرة القدم سوى حين تسلم إدارة الاتحاد كمكلف في الفترة الانتقالية التي سبقت الانتخابات أو بعد جلوسه على الكرسي سيكتشف بأن علاقة الرجل ظلت شائكة ومعقدة مع القانونيين الذين تعاقبوا على العمل معه، إذ تنتهي العلاقة معهم غالباً بالإقالة أو الاستقالة.

مشكلة وسطنا الرياضي أنه بذاكرة سمكة، فهو ينسى سريعاً الأحداث المتعاقبة، وإن تذكرها فهو لا يستطيع الربط بينها، ويعتقد اليوم مثلاً أن العلاقة المتوترة بين رئيس اتحاد الكرة ورئيس لجنة الانضباط د. خالد البابطين حدث عابر، بينما الواقع يكشف بأنها مجرد حلقة واحدة من سلسلة طويلة من المشاكل بين عيد والقانونيين، وأي استحضار سريع لشريط العلاقة بين عيد والقانونيين الذين تعاقبوا على العمل في حقبتيه الرئاسيتين سيكتشف من خلاله أن تلك العلاقة لا تخرج عن أحد مسارين، إما علاقة تصادمية أو علاقة تحالفية، وكلتا العلاقتين يجرمهما الاتحاد الدولي لكرة القدم، بدلا من الاستقلالية التامة والحيادية الشديدة.

شريط العلاقة بين عيد والقانونيين يكشف لنا أن احمد عيد الذي ما انفك يرتدي ثياب المسالمة فيما هو محارب شرس يجعلنا نقف على توتر العلاقة بينه بصفته الرئيس الموقت للاتحاد السعودي قبل نحو أربعة أعوام وبين د. ماجد قاروب الذي كان يومها مقرباً للأمير نواف بن فيصل حين كان رئيساً لرعاية الشباب ويمسك بملف اللجنة القانونية ويلعب دور المستشار القانوني في الاتحاد الموقت وعلى الرغم من ذلك لم تمكنه أسلحته تلك من مجابهة عيد فكان قرار الإطاحة به.

ما جرى على قاروب جرى على الثلاثي القانوني في لجنة الانضباط إبان الاتحاد الموقت وهم نائب الرئيس فهد العمري والعضوان عبدالمحسن الفوزان وفهد الدهيم الذين سيقوا قسراً لتقديم استقالتهم، وقد صدّروا يومها بياناً أكدوا فيه أن استقالتهم إنما جاءت بعدما تأكد لهم عدم حيادية واستقلالية اللجنة بما يخالف المبادئ القانونية والقضائية والنظام الأساسي للاتحاد ولائحة العقوبات ولائحة الانضباط في انتهاك صارخ –بحسب وصفهم- لما فيها من مبادئ وقيم وأخلاقيات، وبعدما تأكد لهم وجود تضارب مصالح بين رئيس لجنتهم صالح الخضر وبين اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد السعودي من دون أن يحرك عيد ساكناً حيال ذلك.

العلاقة الشائكة بين عيد والقانونيين استمرت حتى مع فوزه برئاسة الاتحاد في الانتخابات إذ ظل التوتر سيد الموقف بينهما، وكان ذلك سبباً في الإطاحة بالبعض منهم ودفع البعض الآخر للاستقالة كما حدث مع رئيس لجنة الاستئناف بندر شمال الذي قدم استقالته سريعاً من منصبه وأصدر يومها بياناً ختمه بالتمني للقضاء الرياضي بالاستقلال التام، وكذلك مع د. هادي اليامي الذي خلفه في منصبه إذ دفع فاتورة قراره حين خفف عقوبة خالد البلطان في قضيته الشهيرة مع عيد بتنحيته من رئاسة اللجنة ثم دفعه للاستقالة، وأيضاً، في استقالة رئيس لجنة الانضباط إبراهيم الربيش الذي قدم استقالته بعد مواجهة عنيفة مع عيد واتحاده على خلفية ما قال انه تدخل في عمله.

اليوم وجد البابطين نفسه مجبراً إما بالانصياع لأحمد عيد واتحاده أو بفقدان منصبه، وعندما رفض المساومة كان قرار إسقاطه من كرسي الرئاسة والمجيء بالعضو د. خالد بانصر رئيساً من أجل دفعه إلى الاستقالة، وهي رسالة جديدة لكل القانونيين الموجودين في الاتحاد أو الحالمين بالدخول إليه مفادها باختصار.. إما وإلا !.

*نقلاً عن الرياض السعودية