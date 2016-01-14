منتخباتنا والهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي او مايعرف ب (Organisational Structure) يعَرّف علمياً بأنه ترتيب هرمي لخطوط السلطة داخل المنظمة يتم من خلاله تنظيم آلية التواصل وتحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات والتعريف بالأوصاف الوظيفية، بالإضافة الى توزيع الأدوار والصلاحيات وتنسيقها بين مختلف الادارات والأقسام، ويوضع الهيكل التنظيمي لكل منظمة بما يتوافق مع اهدافها واستراتيجياتها

كما تسعى المنظمات الحيوية ذات الأنشطة المرتبطة بالجمهور والتي تدور فيها السلطة وتتداخل فيها الأعمال الى استحداث لائحة خاصة وأساسية لعملها التنظيمي الذي يتوافق مع الهيكل التنظيمي يطبق من خلاله اعلى معايير الجودة، كما يضمن تنظيم الية واسلوب سير العمل بداخلها ادارياً ومالياً ومن نواحي متعددة ومختلفة، على سبيل المثال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يمتلك لوائح مستقلة باسم لائحة الفيفاالتنظيمية (FIFA ORGANISATION REGULATIONS) تتضمن كافة التفاصيل الدقيقة للأدوار والمهام والصلاحيات لهيكل المنظمة بالكامل ابتداء من الرئيس واللجنة التنفيذية حتى الأقسام والادارات واللجان العاملة والأمانة العامة

منصب ومسمى (المشرف العام على المنتخب) احد المناصب التي يمنحها الاتحاد السعودي لكرة القدم لأعضاء مجلس ادارته، ويتمثل عادة في تكليف احد اعضاء مجلس الادارة بالإشراف على المنتخبات الوطنية سواء كان ذلك المنتخب الأول، الأولمبي او المنتخبات السنية حيث لايوجد لائحة مكتوبة تحدد صلاحيات ومسؤليات هذا المشرف ولاحتى طبيعة عمله ولمن يرفع تقاريره ومن هو مرجعه المباشر؟ والأهم من كل ذلك ان هذا المشرف غير متفرغ للعمل بشكل كامل مع المنتخب الا في وقت البطولات والمعسكرات حيث يكون مرتبط بعمل اخر، وعادة ماينتهي الأمر الى خلاف بين هذا المشرف وادارة الاتحاد تنتج عنه الاستقالة او الابتعاد عن المنتخب، وبهذا المشهد تأكيد على ضرورة وجود لائحة اساسية للهيكل التنظيمي داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم تشمل المنتخبات وكافة الأعمال الأخرى بما فيها مجلس الادارة والامانة العامة واللجان لكي يتم ضمان استقرار وانسيابية بشكل منظم وبعيد عن الفوضى



وبالعودة للوراء قليلاً فإنه يحسب للأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد السابق تدارك هذا الخطأ، والغاء منصب المشرف العام على المنتخب واستحداثه انذاك ادارة متكاملة تحت مسمى (ادارة المنتخبات الوطنية) كلف بها محمد المسحل مديراً متفرغاً لتولي مهامها ورسم وتوحيد سياساتها الادراية والمالية برؤية واستراتيجية موحدة لكافة المنتخبات الوطنية، وكان هذا الاجراء عملاً ايجابياً استحق الاشادة من الجميع لكن سرعان ما اختفت هذه الادارة بعد استقالة الامير نواف بن فيصل التي تبعتها استقالة المسحل.



*خاص بالعربية.نت - رياضة

