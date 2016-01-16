أول 3 نقاط

في كل بطولة تعتمد نظام المجموعات يقال إن أصعب مباراة هي الأولى، لأنها إما أن تعطيك دفعة معنوية كبيرة للأمام في حال فوزك، أو تضعك تحت ضغط نفسي كبير في حال خسارتك أو تعادلك، والحمد لله لم يخيب منتخبنا الأولمبي آمالنا في مباراته الأولى أمام نظيره الأسترالي، وكان على قدر المسؤولية واستطاع أن يهزم المنتخب الأسترالي بهدف دون رد، والأهم حصد الثلاث نقاط في هذه المجموعة القوية.

ومنتخبنا بإذن الله «قد التحدي» وما نفكر فيه الآن هو حصد النقاط، وبعدها لكل حادث حديث، فلدينا يوم غد مباراة غاية في الأهمية أمام المنتخب الأردني الذي هزم فيتنام في الافتتاح، وستكون مباراته معنا بكل تأكيد على صدارة المجموعة، كون المنتخبين متساويين في النقاط، ومن يخرج بنتيجة إيجابية فسيضع قدمه في الدور المقبل، وهو هدفنا وغايتنا بكل تأكيد.

ونتمنى الآن أن نضع كل شيء على جنب ونركز في مباراة الأردن وتجاوزها، والأبيض بإذن الله قادر على ذلك، في ظل وجود مدرب قدير مثل الدكتور عبدالله مسفر الذي يملك بين يديه نخبة من المواهب القادرة على صناعة الفارق للأبيض الأولمبي، لذلك ننتظر مباراة الأردن بفارغ الصبر، وكلنا أمل أن يقدم الأبيض ورجاله أفضل ما لديهم في التسعين دقيقة، وأن يضعوا نصب أعينهم الفوز ولا شيء غيره، والتوفيق من الله.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية