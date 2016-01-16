الأمين العام .. حرامي!

يعتبر منصب الأمين العام الذي يصنف في بعض المنظومات الرياضية «أمين السر» أهم المناصب وأخطرها، فهو المحرك الحيوي والأول في الإجراءات كافة وهو الرابط الأساس بين اللجان والأطراف ذات العلاقة تنظيمياً وإدارياً ومالياً، وهو عضو في جميع اللجان ومنصبه يخوله إخفاء ما يريد عن الآخرين، وفي الوقت ذاته هو الوحيد الذي يعرف كل شيء عن الجميع.

وليس أسوأ من الفساد الذي مزق الاتحاد الدولي (فيفا) شر تمزيق، وبعد أن أطاح القضاء بقائده الأشهر والأخطر بلاتر تم الوصول لكل الدلائل التي «تكلبش» الأمين العام جيروم فالكه وتمت إقالته «بشكل فوري» أمس الأول لتورطه في بيع تذاكر كأس العالم بطريقة غير شرعية أي أنه حرامي برتبة حاميها حراميها!!

ومن جانبي، تذكرت القضية الخطيرة خلال مونديال 2006 في ألمانيا ووجهت حينها تهم بيع التذاكر لبعض الأعضاء علماً أن جيروم كان مدير التسويق في تلك البطولة كما في سيرته الذاتية ضمن خبر إقالته وهي المرة الثانية التي يبعد، الأولى لفشله في مفاوضات الرعاية 2006 وهذه المرة بإدانته في بيع التذاكر.

ولو ربطنا الأحداث والمهمات الموكلة إليه لتيقنا من تداخلها وتعارضها بما يؤكد على أهمية تفادي الازدواجية مع أهمية تفعيل دور اللجان الرقابية لجميع الإجراءات والتدقيق السنوي في المداخيل والمصروفات.

ولعل ما يؤكد خطورة هذا المنصب كصلاحيات قضية الفساد التاريخية في فيفا بقيادة بلاتر الذي تدرج في مناصبه ومن ضمنها «الأمين العام».

*نقلا عن الرؤية الاماراتية