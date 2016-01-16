الشلهوب: تجربة سينايوكي مفيدة

أكد محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال السعودي، أهمية مباراة فريقه الودية أمام سينايوكي الفنلندي التي أقيمت مساء الجمعة.

وقال الشلهوب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للهلال عبر اليوتيوب: "الحمد لله تجربة مفيدة بالنسبة لنا، خاصة أن سينايوكي فريق قوي جسمانيا وحتى على المستوى الفني وهذا ما نحتاجه لاستعدادنا للمباريات المقبلة بالأخص في دوري أبطال آسيا".

وأضاف: "بإذن الله سنكون على أتم الاستعداد لأول مباراة رسمية لنا، ومعسكرنا الإعدادي كان مفيدا بالنسبة لنا بشكل كبير".

واختتم الشلهوب حديثه موجهًا رسالة للجماهير الهلالية: "كل الشكر لكم، ونتمنى تواجدكم دائما كما عودتمونا".

وكان الزعيم قد تغلب على بطل الدوري الفنلندي في مباراتهما الودية بثلاثة أهداف مقابل هدف.