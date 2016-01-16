المسحل وشتات الرابطة

حسناً فعل اتحاد الكرة حين كلّف المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين ياسر المسحل بإدارتها مؤقتاً، خلفاً للمستقيل محمد النويصر الذي بات أحد المرشحين البارزين لخلافة أحمد عيد في رئاسة الاتحاد، إذ يملك المسحل كل مقومات إدارة هذه المنظومة خصوصاً في فترة انتقالية كهذه.

لكن الرئيس المؤقت الذي يعرف كل خفايا المنظمة التابعة لاتحاد الكرة يدرك أن مهمته لن تكون سهلة حتى وهو يقودها لفترة مؤقتة إن أراد إحداث أي تغيير ملموس يعزز تطورها الملحوظ في العامين الأخيرين، وهو التطور المشوه وغير المكتمل بعد توتر العلاقة بين الأندية والكيان الذي يمثلها بشكل مباشر.

الرئيس الشاب يعلم جيداً أن التواصل المباشر بين الرابطة ونصف الأندية محدود للغاية بل يصل حد القطيعة، إذ لم يجلس ممثلو الأندية مع مسؤولي الرابطة على طاولة واحدة منذ أزمة توزيع نسب مداخيل النقل التلفزيوني في الموسم الماضي وإعلان عدد من رؤساء الأندية مقاطعة الاجتماعات دون أن يُقابل هذا الاحتجاج بأية مبادرة من قبل الرابطة لاحتواء الموقف والوصول إلى حل وسط، ماتسبب بتوقف الاجتماعات الدورية لفترة طويلة.

صحيح أن ثمة نجاحات تنظيمية وجهود مبذولة على مستوى تنظيم الدوري، لكن ذلك ليس كافياً لنجاح مكتمل الأركان لجهة تتولى شؤون الأندية المحترفة، فلا يقتصر دور الرابطة على إيجاد عقود الرعاية وعقد النقل التلفزيوني -مع العلم أنها لم تلعب دوراً رئيسياً وحدها في جلب عقدي رعاية الدوري والنقل التلفزيوني الأخيرين- بل إن أهم دور ممكن أن تلعبه هذه المنظمة هو نقل الأندية إلى نطاق الأندية المحترفة وتطويرها مالياً وإدارياً وتنظيمياً.

هذا الخلاف لم يكن ليحدث لو تم إقرار النظام الأساسي للرابطة، وهو النظام الذي يحدد أُطر العلاقة بين الأطراف كافة، والذي لو تم إيجاده لكان مرجعاً لحل الخلافات والصدامات بين الرابطة والأندية خصوصاً تلك التي لاتحظى بنفوذ إعلامي ومالي، إذ ستتمتع هذه الأندية بحقوق متساوية مع الأندية الكبيرة لو احتكم الجميع لهذا النظام.

لا أظن أن الوقت سيسعف المسحل للعمل على إقرار النظام الأساسي للرابطة وهو المكلف حتى نهاية الموسم، لكنه سيكون قادراً على إحتواء تكتل الأندية الغاضبة وإعادتها من جديد للعمل تحت مظلة واحدة، وهذا أمر ممكن، إذ ليس من اللائق أن تظل العلاقة بين الجانبين بهذا الفتور في دوري لفت أنظار العالم العربي بإثارته وزخمه الإعلامي والجماهيري وتنظيمه الجيد.

من المهم أن تؤمن الرابطة بأن الأندية كافة تمثل المنتج الرئيسي الذي يمكن تسويقه للحصول على أكبر قدر من العقود والمبالغ وحتى أرقام المتابعة خارج المملكة، وبالتالي فإن غياب صوتها عن المشهد غير مقبول، إذ لابد من أن يبقى عمل هذا الكيان الذي يمثل اتحاد الكرة متوازياً مع مجهودات الأندية وهذا ما لا يحدث في الدوري السعودي منذ أكثر من عام، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً لإصلاح هذا الخلل وجمع شتات الأندية من جديد.

*نقلا عن الرياض السعودية