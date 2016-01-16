الدوري الإنكليزي: تعادل مثير بين تشيلسي وإيفرتون

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الانكليزي لكرة القدم مؤقتا بعد ان اكتسح ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين، فيما تعادل كل من تشيلسي وإيفرتون في مباراة مثيرة شهدت تسجيل 6 أهداف.



ورفع سيتي رصيده الى 43 نقطة بفارق الاهداف امام ارسنال الذي يحل ضيفا غدا الاحد على ستوك سيتي، وليستر سيتي الذي يحل ضيفا هو الاخر على استون فيلا في وقت لاحق اليوم.



وفاجأ كريستال بالاس مضيفه باندفاعه الى الهجوم وتهديد مرماه حتى انه كاد يهز الشباك مبكرا في الدقيقة الثانية عبر الايرلندي داميان ديلاني الذي ارتقى لكرة من كونور ويكهام وتابعها برأسه لكن الحارس جو هارت كان في المكان المناسب.



وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة العاشرة لتنظيم اولى هجماته، وحاول اعتماد التمريرات القصيرة السريعة لكنه وجد صعوبة في السيطرة على المجريات بسبب التكتل الدفاعي حول حامل الكرة.



وحاول الاسباني دافيد سيلفا اخذ الامور على عاتقه نتيجة انعدام الحلول امام فريقه فاخترق المنطقة من الجهة اليسرى وسدد كرة مرت على يمين المرمى في احدى المحاولات النادرة لسيتي (20).



وجاء الحل عبر فابيان ديلف الذي ارتأى التسديد من بعيد فأطلق كرة قوية جدا من نحو 30 مترا استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الويلزي واين هينيسي (22).



وحاول ديلف ثانية من كرة بعيدة ايضا لكنها مرت على يمين المرمى (26).



وتدخل جو هارت لابعاد كرة من ركلة حرة سددها الفرنسي يوهان كاباي (34)، ورد سيتي بكرة تابعها الارجنتيني سيرخيو اغويرو من داخل المنطقة لامست القائم الايسر (38).



ولم يجد سيتي حلولا سوى بالتسديد من خارج المنطقة نظرا للتكتل الدفاعي للاعبي كريستال بالاس، فتلقى اغويرو كرة من النيجيري كيليتشي ايهيناتشو واطلقها قوية تحولت من رأس المدافع سكوت دان واستقرت في الزاوية اليمنى للمرمى (41).



وبدأ كريستال بالاس الشوط الثاني كما في الاول باندفاع هجومي والاعتماد على التمريرات العرضية العالية أملا في تقليص الفارق على الاقل.

واجرى مدرب سيتي التشيلي مانويل بيليغريني تبديلا اضطراريا بعد اصابة الصربي الكنسدر كولاروف بتقلص عضلي فدخل الفرنسي غايل كليشي بدلا منه بعد خمس دقائق فقط على انطلاق الشوط الثاني.



وقضى مانشستر سيتي على أمل ضيفه بالعودة في المباراة بعد انطلاقه بهجمة منظمة حيث حضر العاجي يايا توريه بديل النيجيري ايهيناتشو كرة الى البلجيكي كيفن دي بروين من الجهة اليمنى الذي مررها امام المرمى مباشرة الى اغويرو فوضعها في الشباك (69).



واضاف سيتي الهدف الرابع اثر هجمة مرتدة سريعة وصلت منها الكرة الى اغويرو الذي اجتاز نصف الملعب تقريبا قبل ان يحضرها الى سيلفا لحظة خروج الحارس للتصدي له فلم يجد الاخير صعوبة في اكمالها داخل الشباك (83).



واستعاد توتنهام نغمة الفوز بتغلبه على ضيفه سندرلاند 4-1.



وكان توتنهام خسر امام ليستر سيتي الثاني صفر-1 في المرحلة السابقة.



ورفع توتنهام رصيده في المركز الرابع الى 39 نقطة، في حين ازداد وضع سندرلاند صعوبة في معركة البقاء في الدوري الممتاز حيث تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.



وتقدم سندرلاند عبر الهولندي باتريك فان انهولت (40)، لكن توتنهام استعاد زمام المبادرة بسرعة فادرك التعادل بعد دقيقتين فقط بواسطة الدنماركي كريستيان اريكسن، ثم اجهز على منافسه في الشوط الثاني باضافة ثلاثة اهداف تناوب على تسجيلها البلجيكي موسى ديمبيليه (60) واريكسن مجددا (67) وهاري كاين (79 من ركلة جزاء).



وتواصلت النتائج السيئة لتشلسي حامل اللقب اذ افلت من الخسارة وخرج متعادلا بعصوبة بالغة مع ضيفه ايفرتون 3-3.



وتأخر تشلسي بهدفين لجون تيري (50 خطأ في مرمى فريقه) والبلجيكي كيفن ميرالاس (56)، ثم كافح لمعادلة النتيجة عبر هدفين في غضون دقيقتين للاسبانيين دييغو كوستا (64) وسيسك فابريغاس (66).



وشهدت الثواني الاخيرة اثارة كبيرة، فخطف الارجنتيني خوسيه موري هدف التقدم لايفرتون في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي، ثم اصلح جون تيري خطأه وادرك التعادل لتشلسي مجددا في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع.



وبقي تشلسي في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، مقابل 29 نقطة لايفرتون في المركز الحادي عشر.



وكان تشلسي سقط في فخ التعادل على ارضه امام وست بروميتش (2-2) في المرحلة الماضية.



واضطر تشلسي الى اقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب النتائج الضعيفة هذا الموسم، وعين الهولندي غوس هيدينيك بدلا منه حتى نهاية الموسم.

وتغلب ساوثمبتون على ضيفه وست بروميتش البيون بسهولة بثلاثة اهداف لجيمي وارد (5 و35 من ركلة جزاء) والصربي دوشان توديتش (72).



وفاز بورنموث على ضيفه نوريتش سيتي بثلاثة اهداف لدان غوسلينغ (10) وتشارلي دانييلز (54 من ركلة جزاء) وبينيك افوبي (75)، ونيوكاسل على ضيفه وست هام بهدفين للاسباني ايوزي بيريز (6) والهولندي جورجينيو فينالدوم (15) مقابل هدف للكرواتي نيكيتسا ييلافيتش (49).



ويلعب الاحد ايضا ليفربول مع مانشستر يونايتد، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء سوانسي سيتي مع واتفورد.