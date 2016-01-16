دفاعات السعودية تمنح الكوريين التعادل

تعادل المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الشمالي 3-3 ضمن الجولة الثانية من نهائيات أمم آسيا تحت 23 سنة، والتي تحتضنها العاصمة القطرية، فيما أقيمت المباراة على ملعب استاد حمد الكبير مساء السبت.

وتقدم الكوريون بداية المباراة عبر لاعبهم كيم جونغ ايل عند الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل محمد كنو النتيجة للسعوديين، فيما أحرز يون ايل كوانغ هدفا كوريا ثانيا في مطلع الشوط الثاني. ومن هجمة مرتدة سريعة سجل التعادل للأخضر فهد المولد عبر لعبة مخادعة لحارس المرمى قبل أن يضيف زميله البديل عبدالرحمن الغامدي الهدف الثالث بلمسة جميلة من صانع الألعاب عبدالفتاح عسيري.

وقبل نهاية المباراة أدرك قائد المنتخب الكوري الشمالي هدف التعادل بعد دربكة دفاعية في الخط الخلفي السعودي بين كل من عبدالله مادو وطلال عبسي فيما أطلق بعدها بدقائق حكم المباراة مخادمة صافرة النهاية.

ويلعب الأولمبي السعودي المباراة المقبلة أمام اليابان الثلاثاء المقبل في استاد سحيم بن حمد بالدوحة.