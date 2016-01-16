صالح المطلق: أداء السعوديين باهت في آسيا

انتقد صالح المطلق المدرب السعودي ولاعب النصر السابق، الأداء الذي ظهرت به السعودية الأولمبي أمام كوريا الشمالية ضمن نتيجة آلت إلى 3-3 بين الفريقين ضمن الجولة الثانية مساء السبت في نهائيات أمم آسيا تحت 23 عاماً والتي تحتضنها الملاعب القطرية.



وأدرك الكوريون عبر قائدهم هدف التعادل في الرمق الأخير من عمر المباراة نتيجة لفوضى دفاعية حدثت بين قلبي الدفاع عبد الله مادو وطلال عبسي، فيما يعلق صالح المطلق لـ"العربية.نت" على ما حدث قائلاً: "لأول مرة على صعيد المنتخبات يحدث هذا، من الممكن حدوث أخطاء فردية وجماعية وهذا طبيعي، ولكن الواضح أن المنتخب يلعب على جزئين، دفاعي مستقل ولا علاقة له بالوسط والهجوم، والجزء الثاني هو الهجوم الذي يلعب بشكل غير مرتب ويعتمد على الجري ومجهودات بعض اللاعبين، أكرر لأول مرة أشاهد مثل هذا الأداء الفني على صعيد المنتخبات، الفريق يفتقد للهوية وغير منظم وأداؤه باهت".



ورغم انتقادات الشارع السعودي حول أداء دفاع الأخضر، إلا أن المطلق برر ذلك بقوله: "الكل يتحدث عن رباعي الدفاع ولكن هذا أكبر خطأ، نحن نتكلم عن صعيد المنتخبات، تنظيم الفريق ككل وليس الدفاع، ومن أهم خصاصئه أنه يتحرك كتلة واحدة دفاع وهجوم وهذا غير موجود، ما جعل من اداء الدفاع الرباعي معرى ومكشوف وبالتالي ظهرت الاخطاء الفردية". وأكمل: المشكلة أن عبسي ومادو وقاسم لا يتسمون بالقيادة والأداء الجيد، الكرة عبارة عن فكر وإن كان الظهير الأيمن الزبيدي أميزهم لأنه يفكر قبل أن يلعب الكرة ويرفع رأسه أثناء ذلك، ومع هذا فهو يشاركهم النقص".



ويعتقد المطلق البالغ من العمر 50 عاما والذي في حصول الأخضر على لقب آسيا 1988 في الدوحة، أن ثمة عوامل أظهرت الأولمبي بهذا الشكل: "الكل يتوقع ان اختيار اللاعبين من دوري جميل كان أمرا إيجابيا، ولكن العمل الفني غير واضح وقد يكون مدة الإعداد للاعبين غير كافية وربما يكون الإعداد نفسه غير صحيح ونحن نعلم أن المدرب انضم إلى المعسكر قبل فترة قصيرة. أيضاً هناك لاعبون انضموا في اللحظة الأخيرة وقد يكون ذلك أثر عليهم بشكل جلي، فحيث نشاهد أن المولد والصليهم وبصاص يلعبون في أماكن معينة على خلفية النادي وليس كمجموعة متجانسة سويا في المنتخب".



وتواجه السعودية مباراة مصيرية أمام منتخب اليابان الثلاثاء المقبل، ويؤكد صالح المطلق أن الأمور خارجة عن سيطرة الجهاز الفني: "أمام المدرب انه يضع اللاعبين في تحدي خاص مع أنفسهم، فالمدرب في الوقت الحالي لن يستطعي إظهار بصماته وهناك عموما فوضى تنظيمية في الفريق، والتحدي ربما يكون كفيلا بتجاوز اليابان".



