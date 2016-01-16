جهابذة الكاف يدفعون بيايا توريه إلى قاع الغرور

أثبت الاتحاد الأفريقي في حفله السنوي أنه قد وصل إلى أدنى مستويات الاستخفاف بعقول محبي وخبراء كرة القدم في الوطن العربي والقارة السمراء بإنحيازه للون وللبشرة على حساب الأداء وثبات المستوى والعطاء داخل الميدان.

والشيء بالشيء يُذكر، الاتحاد الآسيوي كذلك عاود مجاملة رئيسه والغالبية العظمى من أعضاء لجنته التنفيذية بمنح الإماراتي «أحمد خليل» جائزة أفضل لاعب آسيوي 2015 لمُجرد وصوله مع منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس آسيا 2015 ثم تأهله مع أهلي دبي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وأتساءل: ماذا كان سيحصد خليل لو تُوج بتلك الألقاب التي نافس عليها؟ ربما كانوا سيبتكرون جائزة أخرى وقتها!.

كم من مرة يتوج لاعب عربي "محلي" بلقب الأفضل في آسيا على حساب نجوم يقدمون الغالي والنفيس في القارة العجوز موسميًا؟

منذ سيطرة العرب على مقاليد الحكم في الاتحاد الآسيوي وهذا يحدث. نواف التمياط وياسر القحطاني وخلفان إبراهيم خلفان وناصر الشمراني لم يكونوا أبدًا أفضل من بارك جي سونج وكاجاوا وهوندا وعلي الحبسي وتيم كاهيل، لكن إدارة الاتحاد الآسيوي بقيادة بن همام وسلمان بن إبراهيم لهم رأي آخر، رغم أن موقع الدوري السعودي والقطري والإماراتي من الاعراب أمام الدوريات الأوروبية الخمس الأولى يساوي صفرا.

لا أدري هل كان أحمد خليل أفضل من لاعبي وسط وهجوم جوانزهو الصيني الذين توجوا بدوري أبطال آسيا السنة الماضية أو أفضل من نجم ليفركوزن السابق وتوتنهام الحالي «هيونج مين سون» الذي قاد كوريا الجنوبية لنهائي كأس آسيا ويلعب حاليًا بنفس مستواه الذي كان عليه في البوندسليجا، هذا بخلاف لاعبي أستراليا طبعًا الذين حققوا إنجازًا هو الأول من نوعه بالتتويج بلقب كأس آسيا 2015 بقيادة المخضرم تيم كاهيل.

التشكيك في أحقية أحمد خليل بالجائزة وفي قائمة المرشحين لا يعني بالضرورة التشكيك كذلك في أحقية الجابوني «بيير أوباميانج» بالتتويج بلقب أفضل لاعب أفريقي فهو يلعب على أعلى مستوى في دوري من ضمن أفضل خمس دوريات في العالم وقدم كل شيء ممكن لإنقاذ دورتموند من الهبوط خلال النصف الثاني من الموسم واحتلال المركز السابع قبل قيادة الفريق بأهداف مؤثرة للغاية نحو بلوغ نهائي كأس ألمانيا أمام فولفسبورج.

معظم الأسماء التي رُشحت لنيل الجائزة الأفريقية لم تتوج بالألقاب في الموسم الماضي مع أنديتهم، باستثناء لاعب باريس سان جيرمان «أورييه»، لكن هل كان مستواه وأداؤه يرتقي للتواجده أصلاً ضمن الـ10 الأوائل كما حدث؟ لا أظن.

لو سنتحدث عن التتويج بالأداء فالمهمة بالفعل صعبة لأن مستويات جميع اللاعبين كان متقاربًا، لهذا الأفضل أداءً كان الأجدر بالتتويج بها، والأفضل أداءً كذلك كاتوا الأجدر بالسيطرة على التشكيل المثالي للسنة، ويايا توريه وآندريه أيو ومفتاح وزين الدين فرحات وحتى بغداد بونجاح لم يكوا جميعًا في مستوى صلاح ومحرز وبراهيمي وفيجولي وسليماني إسلام مع أنديتهم، لكن الاتحاد الأفريقي بقيادة حياتو أراد ارسال رسالة شديدة اللهجة للعرب بعد اتهامه باتهامات خطيرة أثناء أمم أفريقيا 2015 من الصحف العربية بالذات التونسية عقب ترشح غينيا الاستوائية إلى نصف النهائي بالتزامن مع انسحاب المغرب من تنظيم البطولة نفسها بحجة «إيبولا».

الأهم بالنسبة لأوباميانج من الانجازات الملموسة التي تواصلت بانهاء العام في مركز وصافة البوندسليجا خلف بايرن ميونخ، قدرة اللاعب المطلوب في آرسنال وبرشلونة على الاحتفاظ بمستواه ثابت كما هو في الفترة من يناير حتى ديسمبر إذ سجل 27 هدفًا في 27 مباراة بجميع المسابقات خلال 12 شهرَا.

بخس حقوق لاعبين عرب في أوروبا بتجاهل وضعهم ضمن أفضل 5 لاعبين على مستوى القارة أو على أقل تقدير بمنحهم شرف التواجد في التشكيل المثالي للعام أمر أكد معلومة انحياز عيسى حياتو ورفاقه ضد عرب أفريقيا، فكان ترشيح السوداني «مدثر طيب كاريكا» لجائزتي أفضل لاعب وأفضل محلي، ووضع الجزائري بغداد بونجاح في التشكيل المثالي ما هي إلا خدعة لإخفاء عورات الكاف التي تشبه عورات الاتحاد الآسيوي تمامًا.

محمد صلاح ورياض محرز أكثر مَن تعرضوا للظلم، كانا يستحقان التواجد في التشكيل أكثر من الغاني «اندريه ايو» والجزائري «بغداد بونجاح»، فقد سجل صلاح تسعة أهداف لفيورنتينا من بينهم ستة أهداف في الدوري المحلي وهدف أسطوري في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس، ثم بعد انضمامه لروما شارك في دوري الأبطال وسجل ستة أهداف في 20 مباراة بجميع البطولات، أما رياض محرز فشارك في إنقاذ ليستر من الهبوط في مارس ثم قاده بـ13 هدفًا وسبع تمريرات حاسمة لانهاء شهر ديسمبر في صدارة جدول ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف فقط عن آرسنال.

شتان الفارق بين الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي وأي بطولة أفريقية وشتان الفارق بين أداء صلاح ومحرز ويايا توريه الذي قدم أتعس مواسمه مع مانشستر سيتي ومع ذلك ذهب ليحتج على تتويج أوباميانج بالجائزة وقال أن ما حدث «عار»!.

العار هو وجودك أصلاً ضمن أفضل 3 لاعبين يا سيد توريه، والعار هو تتويجك بالجائزة 4 سنوات متتالية سواء كنت قد فزت بالجوائز مع مانشستر سيتي أم لم تفز.

والعار هو سكوت العرب على حقهم بهذه الصورة أمام جهابذة الاتحاد الأفريقي الذين بهتوا على ذكاء يايا توريه ودفعوه دفعًا نحو قاع الغرور!.

*خاص بالعربية.نت رياضة