حترام الرأى العام، علامة نجاح وليس انتقاصا من هيبة أو مقدار أحد، ومع ذلك أصبح تجاهل الرأى العام سمة غالبة فى الوسط الكروي، فلا أحد مشغول إلا بتنفيذ أجندته الخاصة، غير مبال لما يمكن أن يتداوله الرأى العام عنه.. خذ عندك هذا المثال.. هانى رمزى مدرب إنبى المستقيل وجه اتهامات مباشرة لإدارة ناديه السابق تشير إلى أنه لم يقبض راتبه لثلاثة أشهر، وأن لاعبا صاعدا تم رفع عقده إلى مليون و700 ألف جنيه دون مبرر، وأنه كان مكبل اليد فى اختيار معاونيه.. تم اختصار ذلك كله فى أنه دخل فى تلاسن ـ لا يصح ـ مع مدير الكرة الذى تم تجديد الثقة فيه، ولم يرد أحد على الاتهامات الجوهرية التى ساقها المدرب الغاضب.

مثال آخر.. تم تسريب مكالمة هاتفية بين مسئول الحكام السابق ومسئول باتحاد كرة القدم، لا أعرف ماذا فيها يدين أيا من الطرفين، وانتهى الأمر بإقالة مسئول التحكيم، ولكن ماذا فعلوا مع طرف المكالمة الثاني.. لا شيء.. طب ماذا كانت تهمة مسئول التحكيم؟ .. الجواب يأتيك همسا: مجاملة المستشار مرتضى منصور، مع إن من جامله هو اتحاد الكرة بإقالة وجيه أحمد، وقد كان ذلك مطلبا علنيا لسيادة المستشار .. بالمناسبة ما هو مصير البلاغ الذى قدمه رئيس نادى الزمالك للنائب العام يتهم فيه الحكام بتهمة مخلة بالشرف ومعهم شركة اتصالات .. هل سقطت التهمة عن الحكام بإقالة رئيس لجنتهم؟.. وهل تلاشى الاتهام لشركة الاتصالات بنجاح هذا التسجيل نقى الصوت؟.

لم يتعلم أحد من الكوارث التى يخلفها عدم احترام الرأى العام ووضعه فى الحسبان، و ما التصرف الموتور للأولتراس مع فريق الأهلى إلا نتيجة لذلك، فقد انبرى المسئولون وتسابقوا فيما بينهم وحددوا موعدا لعودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى المدرجات، وحل الموعد ولم يسمح للجماهير بالعودة إلى مدرجاتها، ولم يخرج مسئول واحد يشرح للرأى العام، لماذا تم تأجيل عودة الجماهير للمدرجات، ويحدد موعدا آخر.. ماذا كان سيخسر هؤلاء المسئولون لو احترموا الرأى العام، وخرجوا إليه يشرحون لماذا لم يفوا بوعدهم، لا سيما أن الجميع يلتمس لهم العذر بالفعل لأسباب أمنية لا يمكن تجاهلها.

إن احترام الرأى العام سمة تحضر الأمم وقوة أى مسئول الذى يستمد شرعيته الحقيقية من رضا الرأى العام عليه .. احترام الرأى العام يا سادة ليس منة من أى مسئول، ولكن واجب عليه، فهذه هى مهمته الأولى والأخيرة، أو هكذا نظن!!

*نقلاً عن الأهرام المصرية