ماهر عثمان يرتدي رسمياً قميص أهلي جدة

وقعت إدارة النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، عقداً رسمياً مع لاعب الوحدة ماهر عثمان لاعب وسط فريق الوحدة، فيما أعلن المركز الإعلامي للنادي الأهلي أن النادي وقع عقدا مع اللاعب ينتقل بموجبه إلى صفوف الأهلي لثلاث سنوات ونصف.



وكان عثمان أحد أهم الأوراق بصفوف نادي الوحدة حيث شارك اللاعب مع فريقه في 10 مباريات خلال الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين بمعدل مشاركة بلغ 890 دقيقة.

من جانبه قال اللاعب في تصريح بث لوسائل الإعلام: "أتشرف اليوم بارتداء قميص النادي الأهلي وتمثيل الفريق في الفترة المقبلة، وأدعو الله عز وجل أن يوفقني لتقديم كل مايرضي طموحات عشاق الأهلي وأن أكون على قدر ثقة إدارة النادي بإمكاناتي".

الجدير بالذكر أن النادي الجداوي يبحث عن تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية وذلك للمنافسة على مسابقات الموسم السعودي بجانب دوري أبطال آسيا.