أبطال التعاقدات وإفلاس الأندية

احتفل الشارع الرياضي قبل اعوام بفتح باب استثمار الأندية ومنحها فرصة توقيع رعاية، وتسويق منتجاتها وتذاكر مبارياتها، وظهرت النتائج جيدة بدخول شركات الاتصالات بتعاقدها مع عدد من الأندية الكبيرة بمبالغ مالية كانت تغطي جزءا كبيرا من مصروفاتها السنوية؛ وساهم سوء إدارة هذه الأموال بلجوء مسيريها للحصول على دفعات مقدمة جراء الإخفاق في التعاقدات مع الأجهزة الفنية، واستبدال المدربين وما يطاله من دفع شروط جزائية، ومقدمات عقود جديدة؛ فضلا عن اللاعبين الأجانب والمحليين، ظنّ كثيرون أن فتح الباب للأندية في مجال الاستثمار سيغنيها تماما عن الاستنجاد بأعضاء الشرف، الذين كانوا منذ تأسيسها الممولين الحقيقيين لخزائنها؛ في ظل ضعف الإعانة السنوية من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، والملاليم التي كان يقدمها التلفزيون السعودي مقابل نقله كل مباراة.

وعلى الرغم من التطور الكبير في تسويق بطولات الدوري وشراء قنوات حقوق النقل بمئات الملايين سنويا، إلا أن نصيب الأندية لم يكن مجزيا، ولم تقدم رابطة دوري المحترفين إجابات على أسئلة عدة فيما يتعلق بتعاقداتها وحقوق الأندية وسط غياب للشفافية، إذ لم تكن لتغطي أدنى المصروفات، في وقت تساهم فيه حقوق النقل في الدوريات الأوربية في تغطية معظم التزاماتها.

ترتفع عقود اللاعبين المحليين، ويستقطب أجهزة فنية ولاعبون أجانب بأسعار مرتفعة مع انخفاض حاد في المداخيل، نقرأ خبرا حول التعاقد مع لاعب بالملايين في وقت الشكاوى والديون تتجاوز 150 مليوناً..!.

لم يكن من السهل استقبال خبر موافقة رعاية الشباب على الاقتراض من البنوك، كان ضربة مزدوجة بالشعور بانهيار الأندية وقرب إعلان إفلاسها، والطامة الكبرى أن حدوث ذلك بمباركة رعاية الشباب، خصوصا وأن الأندية السعودية غير قادرة على رفع مداخيلها، وستكون هذه القروض للإنفاق المستمر الفوضوي الذي يزيد حجم المشكلة وما يثير التساؤل هو كيفية سداد هذه القروض؟!.

وفي حين تؤكد إحصائيات غير رسمية أن ديون الأندية تتجاوز اليوم نصف مليار ريال وطالما أن من أسندت له دراسة مشروع الخصخصة قبل سنوات هو من يقود هرم المسؤولية ولا نجد مؤشرات لقرب إعلان خصخصة الأندية ما يعني وجود معوقات يضاعفها الديون فإن الوصول لحّل ناجع لكارثة قريبة على الرياضة السعودية لا يبدو متاحا اليوم.

رؤساء الأندية يخرجون لجماهيرهم على طريقة الأبطال عند التعاقد مع النجوم، يتفاخرون بذلك ويشاركون في المؤتمرات الصحفية والتقاط الصور التذكارية، يجدون تصفيق المشجعين، ويتصدرون صور المجلات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، ثم ماذا؟!.

ما ذا عن الديون المتراكمة؟!، من سيتحمل تبعاتها؟!، وكيف سيكون الحال عند استقالة الرئيس، وكيف ستقبل الشركات الاستثمارية على أندية مفلسة تحاصرها الديون من كل جانب؟!.

من المؤسف أن نناقش أمر الاستغناء عن العنصر الأجنبي لوقف الهدر المالي وسداد الديون قبل الوصول لهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

أما الأكثر أسفا أن نتحدث بحرقة عن أعضاء الشرف وأهمية دورهم في هذه المرحلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لنعود لأيام تدخل هذا ودعم ذاك وهو ما يعني الفشل في إدارة شؤون الأندية، والاستفادة مما تنتجه فئاتها السنية، وسوء استثمار جماهيريتها الكبيرة.

*نقلاً عن الرياض السعودية