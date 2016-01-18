ابتسامة بصاص ومادو تستفز السعوديين

إن ما حدث بعد الدقيقة 85 من عمر مباراة السعودية وكوريا الشمالية في أمم آسيا السبت، كان مستفزاً للغاية. فبعد تسجيل الكوريين هدف التعادل أوضحت كاميرات التلفاز ابتسامة هوليودية للمدافع عبد الله مادو الذي أخفق في إبعاد الكرة مرتين قبل أن تسكن شباك الحارس الرحيلي، الأمر نفسه الذي جعل قائد المنتخب مصطفى بصاص يبتسم ولكنه هذه المرة لم تظهر أسنانه فرحا بل كانت تعبر عن خيبة وصدمة تسبب بها ذوو الأعين الضيقة الذي يحتل منتخب بلادهم المركز الـ113 عالميا فيما يعرف عن الشماليين فقط رئيسهم المتهور "كيم جونج أون" الذي يحكم البلاد بالنار والحديد وتصفية من حوله دون أسباب واضحة.



حادثتان تؤكدان عدم منح لاعبي المنتخب السعودي هذه البطولة الاهتمام والتقدير الكافي، الموقف الأول حينما التقيت صالح أبونخاع الذي يشرف على المنتخب الأولمبي وسألته حول جهوزية الفريق لخوض المنافسات، قال لي بالحرف الواحد: "اللاعبون لا يستشعرون أهمية المنافسة، ولكننا عبر المحاضرات والاجتماعات نبث فيهم أهمية الشعار وتمثيل المملكة على أمثل وجه". انتهى كلامه. أما الموقف الثاني يؤكد ما سبقه؛ حيث تأخر لاعبو المنتخب في مغادرة الفندق من أجل مواجهة منتخب العراق ضمن معسكر جبل علي، وهو ما جعل المدرب الهولندي آدري كوستر يتساءل عن سبب تأخر اللاعبين في ركوب الحافلة؟. وصل الجميع إلى الملعب وكان العراقيون وقتها يجرون حركات الإحماء بالداخل وهو ما صاحبه ارتباك سعودي واضح بسبب التأخر في الوصول، انتقل أثره إلى المعشب الأخضر فخسرت السعودية المواجهة الودية 3-صفر.



هناك مثل سعودي شهير يقول "اللي ما يأكل بيده ما يشبع". ويبدو أن السعوديين اختاروا الأكل بالشوكة والسكين جالسين على منضدة الحسابات المعقدة. حيث تلاعب السعودية المنتخب الياباني في المباراة المقبلة يوم الثلاثاء، والأمل الوحيد للتأهل هو الفوز حتى تستمر رحلة الدوحة. ولكن أرقام الساموراي مرعبة في هذه البطولة، حيث اكتسحت تايلند 4-صفر وتغلبت على كوريا الشمالية ولم يدخل مرماها أية هدف. وربما يعتبر هذا حافزا جديدا للمولد وفتاح وكنو والرحيلي في مسح إخفاق المباراتين الماضيتين وتسجيل نتيجة إيجابية قد تخفف من سهام النقد تجاه اتحاد الكرة الذي لم يوفر استعدادا مناسبا للمنتخب بحسب اعترافات قالها المشرف العام عبر (في المرمى)، ومن ثم أكد لاحقاً رغبة الجميع تحقيق اللقب والتأهل نحو أولمبياد ريو دي جانيرو الصيف المقبل بعد تجربتي لوس أنجلوس 1984 وأتلانتا 1996.



كل شيء في الأخضر السعودي يبدو مربكاً، ابتداء من إشراف كوستر على المنتخب قبل شهر من البطولة رغم تواجد المدرب السعودي بندر الجعيثن على رأس الإدارة الفنية منذ عامين، مرورا بإبعاد سلطان الدعيع –في اعتقادي أنه أكثر كفاءة من مادو وزميله طلال عبسي-، وانتهاء بمستويات ضعيفة في مباراة البارحة وتايلند اللتين أظهرتا منتخبا مقسما إلى أجزاء، حيث الهجوم يلعب بمفرده، والوسط تائه قلما تجد تمريرة جماعية سليمة تخرج بين لاعبيه الخمسة، أما الدفاع فيبدو أن ابتسامة بصاص تشرح ماذا حدث.



الكوريون لا يدعوننا وشأننا، ففي منتصف يونيو 2009، تعادلت السعودية في ملعبها بالرياض أمام كوريا الشمالية صفر-صفر، وبسبب تلك النتيجة المشؤومة خسرت السعودية فرصة التأهل مباشرة نحو مونديال كأس العالم 2010 وذهبت إلى الملحق الآسيوي لمواجهة البحرين التي كسبت المباراتين بحكم الأهداف. واليوم نجد نفس القصة تتكرر مع المنتخبات العمرية التي للأسف لا تحب أن تحسم اللعبة بنفسها، أو أن تأكل بيدها على الأقل.

