سلمان واتهامات «للذكرى»!

من تابع المحادثات التي رافقت الاتحادين الاسيوي والافريقي منذ مايو في العام الماضي وعلى امتداد الأشهر الماضية المتعلقة بصيغة تفاهم تنص على تبادل المعلومات والخبرات وإطلاق مسابقات عالية المستوى، علاوة على عقد برامج فنية تنموية مشتركة، كان من التلقائي والمتوقع أن ينتهي الأمر بإظهارها الى حيز من الاجراءات الرسمية، مثلما تابعنا قبل ايام عندما اتفق الاسيوي والافريقي على هويتها وفي صورة واجراءات شفافة ونزيهة مثلما تابعها الجميع، ومن غير المعقول أن يتجه الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة الى تجاهل مصالح وخطط الاتحاد الاسيوي، وعددا من الأجندات الواضحة والصريحة المتفق عليها مسبقًا، لمجرد انه يخوض الانتخابات الدولية والمنافسة على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.!

كان من الأدق والأكثر حكمه، أن يتعرف الأمير علي بن الحسين على حقيقة المفاوضات وتوقيت بدايتها التي تسبق حتى تفكير سلمان بن ابراهيم في خوض انتخابات الرئاسة الدولية، قبل اصدار، أحكام واتهامات، تظهر وكأنها بعيدة كليا عن أي صفة للحقيقة، وقبلها من الهام أن يتعرف على أن حالة الاجماع الكبيرة التي ترافق رئيس الاتحاد الاسيوي، وأيضا الخطوات المتزنة والثقل الكبير الذي ظهر عليه في السنوات الماضية، والايمان لمجرده أن الرئيس الاسيوي ليس بحاجه الى مثل تلك الاتجاهات التي يمكن أن يراها البعض مناسبة وناجعة، وفق قناعاتهم واتجاهاتهم الشخصية.!

إن ما يتمتع به الشيخ سلمان بن ابراهيم من قيمة، وما يتمسك به من مبادئ وأخلاقيات، لا شك ولا جدال أنها تضعه دائمًا وأبدًا في طليعة الأسماء المستهدفة لحظة ما يفكر في الترشح لأي من المؤسسات القارية والدولية، وربما تكون الفرصة حاضرة لاظهار حالة من التشابه، بين تصريحات الأمير علي بن الحسين التي غابت عنها الدقة والموضوعية، وأحاديث سابقة وفي نفس الاتجاهات ذهب إليها يوسف السركال رئيس الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، الذي أراد أن يكون منافسًا على رئاسة الاتحاد الاسيوي، في بيئة أخرى، وحالة بعيدا عن النزاهة والشفافية، ومن يستحضر المشهد السابق، ويتعمد مقارنته بما أصبح حاضرًا الآن بعد تصريحات الأمير علي بن الحسين، يدرك أنها ليست أكثر، من مواقف «عابرة» لا تلبث إلا لتسجيل حالة من الذهول وربما الاحباط لما يقطعه سلمان بن ابراهيم من خطوات عميقة ومؤثرة، وكيف هو التأييد والدعم والمساندة الذي يقربه من الرئاسة الدولية، لا يفصله عنها أكثر من أيام.!

إن ما يمكن أن يصدر من أي منافس للشيخ سلمان بن ابراهيم، ليس من الأمير علي بن الحسين وحده، يظل جزءًا لا يتجزأ من واقع تعيش عليه غالبية المناسبات الانتخابية، عندما يشعر اي من المترشحين، بصعوبة الاستمرار، أمتارًا أخرى في ظل حالة تظهر وكأنها تتحرك الى نفس الاتجاه والمشهد، الذي عاش عليه السركال في الاسيوية، واختلف الحال بين تصريحات «وهمية» وخطوات دقيقة وواقعية تبحث عنها الرئاسة.!

*نقلاً عن الأيام البحرينية