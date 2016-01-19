المهم النتيجة

كل عبارات الاستياء وعدم الرضا كانت حاضرة على أداء المنتخب الأولمبي أمام المنتخب الأردني في ثانية جولات كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو، المباراة التي انتهت سلبية في نتيجتها كانت في الواقع سلبية في كل أحداثها وتفاصيلها، وغابت عنها الإثارة والمتعة التي عادة ما ترافق مباريات كرة القدم، وإذا كان هناك ما يستحق الذكر فإنها متمثلة في أننا لم نخسر المباراة، وإذا كانت نقطة التعادل لم تخدمنا كثيراً فإنها في المقابل تركت لنا أبواب التأهل والصدارة مفتوحة أمامنا، بشرط أن نعيد ترتيب أوراقنا المبعثرة قبل مواجهة فيتنام غداً في مباراة العبور نحو الأدوار الإقصائية.

من حق الجماهير أن تغضب وأن تحزن لأنها لا تريد إلا الأفضل للمنتخب، ومصدر تخوفها وحزنها ليس من المباراة الماضية بل مما هو مقبل، والطريق نحو الأولمبياد صعب وشائك ويتطلب المزيد من الحرص والجهد، خصوصاً وأننا أمام مرحلة مختلفة لا يتواجد فيها إلا كبار القارة وعمالقتها، وبالتالي إذا أردنا بالفعل أن نواصل المسير وأن نحجز موقعاً لنا مع الكبار، لا بد من أن نقدم ما يثبت إننا بالفعل نستحق تلك المكانة وتلك المرتبة، والإثبات يكون بالفعل لا بالقول، موعدنا غداً بإذن الله في محطة العبور.

كلمة أخيرة

من المهم ألا نخسر والنتيجة مهمة ولكن الفوز هو الأهم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية