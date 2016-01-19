كلهم يحبون زيدان!

دائما وأبدا ما تظل الأخلاقيات والقيم القيادية، ذات تأثير بالغ وكبير في حياة ومسيرة أي من اللاعبين، اذا ما أرادوا مواصلة عطائهم في الملاعب بعد الاعتزال في أي من المهام القيادية كمدربين أو مسؤولين، وفي الحديث الأخير الذي أدلى به رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الذي طالب، بمنح الفرنسي زين الدين زيدان الوقت الكافي ليثبت ذاته كمدرب للفريق الملكي، صورة واقعية وحدث يستحق التوقف معه والتدقيق، اذا ما أردنا الانصات الى الانعكاسات التي يمكن أن ترافق أي من المدربين، بعد الاتكاء على ثقل وارث من الاخلاقيات والصفات القيادية، شاركوا ومن خلالها في امتاع الملايين من العشاق، وايضا المسؤولين.!

كثيرا ما تتاح أمام اللاعبين القياديين والموهوبين المزيد من الفرص للقيادة ما بعد الاعتزال، بشرط أن يكون تركيزهم حاضرا للتأكيد على ما يفترض أن يتمتعوا به من أخلاقيات، وكتلة من المبادئ والقيم، وبمراحل أكثر من غيرهم، ذلك أن الصفات نفسها، عندما ترافقها الموهبة والقدرة على الابداع والمشاركة في تحقيق الانجازات، تكون أكثر تأثيرا على من يتابعون الحوار من خارج الملعب، ويتأثرون بكل ما يتناسب مع أذواقهم وقناعاتهم، وأيضا الثقافات، وفي حالة زين الزين زيدان، لا شك أنها من الحالات التي يمكن أن تكون حاضرة للمقارنة، مع صورة أخرى للأرجنتيني دييجو مارادونا «الموهوب» بأكثر من قدرات زيدان، لم تظهر الموهبة أية نفعا أو جدوى، لحظة ما سيطرت الأخلاقيات الأخرى على الواجهة، وتأثر اللاعب الموهوب بقصص من التجاوزات، لم تسعفه في نهاية المطاف، عندما أراد البقاء في دائرة من النجومية، وتجربة اطار آخر في الملاعب يستمر بسببه مع الجماهير والعشاق.!

إن ما يحققه زيدان من طفرة في الأداء الذي يظهر مع الريال الآن، وما يرافقه من اشادات ودعم ومساندة ومن الجميع، ليس أكثر من تبعات لعلاقة من العشق، لا يزال يحتفظ بها الغالبية، للاعب الموهوب، يعتقدون وبسببها، أنهم لم يوفوه لحظة ما كان حاضرا في الملعب حقه الكامل، وأن الفرصة قد حانت من جديد، للاستمرار في التعبير عن ذلك العشق وما يرافقه من انجذاب للموهبة وانتماء.!

ليست حكاية من المستحيل، عندما يبحث اي من اللاعبين غير المنضبطين أخلاقيا، الى التألق ما بعد الاعتزال، بل وأيضا يمكن أن توصف بضرب من الخيال، لاعتبارات أن الموهبة ومهما بلغت من قيمة وقدرات وامكانات، لا يمكن أن تستمر المزيد من السنوات، مالم تكون مدعومة بالثقل المناسب من الاخلاقيات والصفات القيادية، هي ذاتها ما يمكن أن يشفع لأي لاعب اذا ما اراد التأثير على الاخرين وأيضا الاستمرار.!

*نقلاً عن الأيام البحرينية