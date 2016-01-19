بعدما قرر الرئيس السيسى أن يكون عام 2016 هو عام الشباب وأنه عام معركة البقاء للإصلح وليس للاعرج. فوجئنا بالنائب قاسم فرج المعين مؤقتا رئيسا للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان يصرح بأنه لن يترك رئاسة اللجنة بعد انتهاء مهمته وسيستمر لأنه يملك القدرة على الانجاز.. وان كلمة شباب لا ترتبط بالسن مؤكدا ان الأيام ستثبت انه شاب حتى وان وصل سنه للسبعين.. وسؤالى للنائب السبعيني: متى تترك الفرصة لابنك أو لابنتك ليأخذوا حقهم فى القيادة وينظروا للحياة من خلال منظار الأمل والتفاؤل. سيادة النائب السبعيني.. أطال الله عمرك ومنحك الصحة . نطالبكم فقط بمنح الفرصة للشباب لأنهم فى حاجة إلى التجربة والتعلم . وفى حاجة لأن تنقل لهم خبراتك وتساندهم انت ومن على شاكلتك بدلا من الجلوس فوق مقاعدهم!

> الافلاس ليس بالمال فقط.. فهناك افلاس فى الفكر .. اعرف اشخاصا مفلسين فكريا لكن وظائفهم تعطيهم صلاحيات منها حق المنح والمنع ..وحق التعيين فى وظائف يسكنها غير المؤهلين على حساب أصحاب الكفاءات .. ادعوكم لزيارة مبنى الاذاعة والتليفزيون او مبنى وزارة الشباب والرياضة ..عندئذ ستصابون بالذهول من كثرة أعداد الموظفين الذين يحضرون للعمل باجسادهم تاركين عقولهم وضمائرهم تنام وتحلم وتنعم بالعسل!

> لجنة صلاح ضد الإصلاح. قالوها عن لجنة القوى العاملة بالبرلمان بقيادة صلاح عيسى النائب السكندرى الملقب بأبو الغلابة ..لان اللجنة رفضت قانون الخدمة المدنية الذى قدمه الوزير أشرف العربى. ولجنة صلاح قالت للوزير هناك ثغرات وفقرات تحتاج للتعديل. لكن الوزير طالب اللجنة بالموافقة على القانون أولا ومن بعد يتم الحذف والتعديل.. وهذا ما تم رفضه؟! لقد قال لى صلاح أن اللجنة ترفض أن يذهب الدعم لغير مستحقة مثلما يحدث فى الرياضة.. فهل معنى ذلك أن لجنة صلاح ضد الاصلاح؟!

تهنئة خاصة لكرة السلة بنادى سبورتنج وجهازهم الفنى المكون من أحمد مرعى وعماد محمود ولمجلس الادارة بقيادة عبدالحميد بدوى الفائزين بكأس مصر للسلة للمرة الرابعة. ولاعزاء لكبار اللعبة الاتحاد والاهلى والجزيرة والزمالك. والتهنئة موصولة للشوربجى وزملائه ابطال العالم الاسكواش ابناء نادى سموحة بقيادة مدربهم أحمد طاهر ومجلس الإدارة بقيادة النائب فرج عامر.. وياعيب الشوم على المسئول الكبير الذى يهنئ اتحاد اللعبة بالانجاز ولا يهنئ الأندية التى قدمت هؤلاء النجوم للمنتخب!

*نقلاً عن الأهرام المصرية