( ماركي ) الأهلي !!!

@ دومًا هناك بدائل.. ولعبة ككرة القدم قائمة على هذا المفهوم..

@ دكة البدلاء كافية للتدليل على ذلك..

@ تكتيك دفاعي بحت قد يتغير إلى هجومي انتحاري إثر هدف واحد فقط..!

@ دون خطط بديلة قد تتدحرج بك الكرة إلى خارج المنافسة تمامًا..

@ أمر ينطبق على اللاعب والكوتش والإداري أيضًا..

@ الظهير الذي يُصر على الأوفر دومًا ستنتهي خطورته باللعب على قدمه المتحركة مثلاً.. خطة بديلة كالتوغل أو التسديد هي الحل..

@ الكوتش الذي لا يقرأ خصمه سيكون شوطه الثاني كالأول..!

@ وأما الإداري الذي يسير في اتجاه واحد فحسب قد ينتهي أمره بارتطام..!

@ الخطة B معناها حل آخر.. وفي سوق الانتقالات بالذات لابد من إدراج الكثير من الخيارات..

@ صفقة ماركينهو مثال على ذلك..

@ الصفقة التي وصفتها قبل عام بسطر: المحترف (الصح) في الوقت (الخطأ)..

@ الوقت الآن قد تغير.. واللون أيضًا.. ومبدئيًا أستطيع القول إن ماركة ماركي (سعرها فيها)..

@ آخر ما كتبته للزويهري كان قبل أيام.. مقال أنهيته بعبارة: إنه وقت (الكاش) يا رئيس الأهلي.. ادفع ودافع به عن نفسك..

@ بهدوء تام خرج الزويهري من حجرة الميركاتو.. وظني به الآن سيتجه صوب حجرة (التجديد) المجاورة لها.. فثلاث شيكات تنتظر التوقيع.. إن فعلها وظني به فاعلها فهو يستحق أن نقول له: (عفارم عليك يا بن مكة)..

نهاية:

"على نياتكم ترزقون"



*نقلاً عن النادي السعودية

