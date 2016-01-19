( ماركي ) الأهلي !!!

@ دومًا هناك بدائل.. ولعبة ككرة القدم قائمة على هذا المفهوم..
@ دكة البدلاء كافية للتدليل على ذلك..
@ تكتيك دفاعي بحت قد يتغير إلى هجومي انتحاري إثر هدف واحد فقط..!
@ دون خطط بديلة قد تتدحرج بك الكرة إلى خارج المنافسة تمامًا..
@ أمر ينطبق على اللاعب والكوتش والإداري أيضًا..
@ الظهير الذي يُصر على الأوفر دومًا ستنتهي خطورته باللعب على قدمه المتحركة مثلاً.. خطة بديلة كالتوغل أو التسديد هي الحل..
@ الكوتش الذي لا يقرأ خصمه سيكون شوطه الثاني كالأول..!
@ وأما الإداري الذي يسير في اتجاه واحد فحسب قد ينتهي أمره بارتطام..!
@ الخطة B معناها حل آخر.. وفي سوق الانتقالات بالذات لابد من إدراج الكثير من الخيارات..
@ صفقة ماركينهو مثال على ذلك..
@ الصفقة التي وصفتها قبل عام بسطر: المحترف (الصح) في الوقت (الخطأ)..
@ الوقت الآن قد تغير.. واللون أيضًا.. ومبدئيًا أستطيع القول إن ماركة ماركي (سعرها فيها)..
@ آخر ما كتبته للزويهري كان قبل أيام.. مقال أنهيته بعبارة: إنه وقت (الكاش) يا رئيس الأهلي.. ادفع ودافع به عن نفسك..
@ بهدوء تام خرج الزويهري من حجرة الميركاتو.. وظني به الآن سيتجه صوب حجرة (التجديد) المجاورة لها.. فثلاث شيكات تنتظر التوقيع.. إن فعلها وظني به فاعلها فهو يستحق أن نقول له: (عفارم عليك يا بن مكة)..
نهاية:
"على نياتكم ترزقون"
*نقلاً عن النادي السعودية