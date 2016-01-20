ألمانيا تدعم إنفانتينو لرئاسة الفيفا

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه سيدعم جياني إنفانتينو المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي في مسعاه لقيادة الفيفا للخروج من أسوأ أزماته عبر تاريخه.

والسويسري إنفانتينو الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم واحد من خمسة مرشحين لخلافة سيب بلاتر في الانتخابات المزمعة في 26 فبراير/شباط.



ولا يملك أحدهم أفضلية كبيرة على الآخر لكن إنفانتينو سيحصل على ميزة إذا استطاع الحصول على معظم أصوات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 53. ويملك كل اتحاد وطني في الفيفا صوتا واحدا.



وقال رينهارد راوبل الرئيس المؤقت للاتحاد الألماني عقب اجتماع اليوم الأربعاء "جياني إنفانتينو هو المرشح الأوروبي والأفضل لهذا المنصب."



وتابع "يعرف كل صغيرة وكبيرة في اللعبة من خلال عمله كأمين عام للاتحاد الأوروبي ويتمتع بصلات وعلاقات دولية رائعة ويتحدث ستة لغات."



ويتنافس الأمير الاردني علي بن الحسين والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة وجيروم شامبين المسؤول السابق في الفيفا ورجل الأعمال الجنوب افريقي طوكيو سيكسويل ايضا في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.



وقال راوبول عن إنفانتينو "من خلال سمعته وخبرته فانه يلبي كافة الشروط الضرورية لاحداث تغييرات هيكلية والتعامل مع التحديات التي تواجه المنظمة."