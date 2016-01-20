في الدرعية.. تاريخ عريق.. وفريق طموح

تقع محافظة الدرعية شمال غرب العاصمة الرياض، الدرعية التي تحتفظ بتاريخ لا ينسى مع المملكة، فهي عاصمة الدولة السعودية الأولى حتى العام 1818، وتحتفظ حتى الآن آثار بلدة الدرعية القديمة بتلك الحقبة التاريخية المهمة التي تعطي زائرها دلالة قوية على مكانتها وأهميتها خلال العصور الماضية، فيما ودخل حي الطريف في الدرعية عام ألفين وعشرة إلى قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.



في قلب هذه المحافظة العريقة تأسس عام 76 من القرن الماضي نادٍ حمل اسمهما برئاسة فهد الجدعان، ذلك النادي بقي في الظل لسنوات طوال منافسا في دوري الدرجة الثالثة حتى انتقل للدرجة الثانية عام 2007، ستة مواسم فيها ارتقى بعدها للدرجة الأولى عام 2013 وبعد أن نجى الموسم الماضي من العودة للظل مجددا بات اليوم مهددا أكثر من أي وقت مضى بالسقوط إلى الدرجة الثانية بعد ان مرت عليه ثماني عشرة جولة في دوري الدرجة الأولى دون انتصار بالموسم الحالي.



نادي الدرعية أمام مواجهة تاريخية، عندما يلاقي النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، مباراة هي الأولى في تاريخ الفريقين، الدرعية في كاس الملك يشارك للمرة الثالثة على التوالي، سقط في السنتين الماضيتين من الدور الأول أمام الاتفاق والشباب على التوالي.



ورغم غياب المواجهات الرسمية بين الفريقين، إلا أن بين النصر والدرعية علاقة مختلفة، فرئيس الدرعية حاليا ياسر الموسى هو لاعب النصر السابق، أما رئيسه السابق فهو خالد الطخيم عضو الشرف النصراوي، ويحكى كثيرا بأن الدرعية هو رديف النصر بعلاقة منسجمة تاريخية.

