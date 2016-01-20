كأس الملك: النصر في مهمة سهلة أمام الدرعية

يسعى فريق النصر السعودي إلى تضميد جراحه حينما يواجه فريق الدرعية "درجة أولى" على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ضمن الدور الـ32 لكأس الملك والذي سيشهد مواجهتين في ذات الدور تجمع التعاون أمام ضيفه المجزل "درجة أولى" والوحدة أمام أحد "درجة أولى".



وعلى ستاد الملك فهد الدولي ستكون مهمة النصر وصيف بطل النسخة الماضية سهلة في افتتاح مشواره بالبطولة حينما يواجه ضيفه الدرعية متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي.



ويسعى النصر إلى تحقيق انطلاقة جديدة عقب فترة التوقف لاسيما بعد المستويات السيئة التي قدمها الفريق في الدوري القسم الأول والذي أنهاه حامل اللقب في الموسمين الماضيين في المركز الثامن برصيد 18 نقطة بفارق 15 نقطة عن فرق الصدارة بالاضافة إلى خروجه من كأس ولي العهد على يد الشباب في الدور ربع النهائي.



وتنفس الايطالي كانافارو مدرب النصر الصعداء خلال فترة التوقف بعودة لاعبيه المصابين إبراهيم غالب وعوض خميس والذي من المتوقع أن يكون الأول في القائمة الأساسية غداً لأول مرة منذ اصابته بقطع في الرباط الصليبي منتصف الموسم الماضي.



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث التعاون عن مواصلة مستوياته المميزة حينما يستضيف المجزل وصيف متصدر دوري الدرجة الأولى بفارق الأهداف.



وفي المباراة الثالثة يحل أحد "درجة أولى" ضيفاً على الوحدة الذي أنهى القسم الأول من دوري جميل السعودي للمحترفين في المركز العاشر برصيد 12.

