فيصل بن تركي: الأزمة المالية خنقت الجميع

أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، أن الفائدة الفنية سبب إعادة البرازيلي ماركينيوس إلى صفوف الفريق الأول، مبينا أن الأزمة المالية تخنق جميع الأندية السعودية بما فيها ناديه.

وقال فيصل بن تركي في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "فضلنا نعيد البرازيلي ماركينيوس إلى الفريق بسبب الفائدة الفنية رغم تلقينا عرضا من سانتوس بـ4 مليون ونصف المليون دولار". وحول طلب المدرب كانافارو لاعبا في وسط الملعب: "تحدثنا مع المدرب عن الموضوع ولكن حين رأى عودة عوض خميس وإبراهيم غالب، فضل إحضار لاعب على الطرف فأحضرنا البرازيلي مجدداً".

وحول رواتب اللاعبين ومستحقاتهم التي يتداولها الوسط الرياضي، قال الرئيس الأصفر: "كل الأندية السعودية تعيش أزمة مالية وبإذن الله سوف تزول، وضعنا خطة بمجلس الإدارة مع الشرفيين وسوف نتجاوزها، وحول المستحقات إن شاء الله كل المستحقات راح تسلم".

وعن آمال الفريق هذا الموسم: "لم ينتهي الموسم بعد ونفكر في احتلال مركز متقدم بالدوري بجانب الفوز في كأس الملك ودور الثمانية آسيوياً، بالنسبة للدوري الفوز به منطقيا صعب ولكن حسابيا ما تزال لنا آمال".

إلى ذلك، أكد رئيس النصر أن فريقه لن يلعب في إيران مطلقا ضمن المواجهات في دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى أن القرار سيادي بحت يتبع للحكومة السعودية وبعدها لدى اتحاد كرة القدم.

