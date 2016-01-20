نجوم الرياضة يساندون حماة الوطن

زار نجوم الهلال والنصر جنودا سعوديين يتلقون العلاج بمشفى في العاصمة السعودية الرياض، من أجل الاطمئنان عليهم ومساندتهم وشد أزرهم بعد عودتهم من الجبهة الحربية جنوب البلاد في حرب تخوضها المملكة ضد الحوثيين المعتدين.

ورافقت كاميرا "قناة العربية"، تواجد وتواصل اللاعبين مع الجنود الأبطال الذين قدموا واجبا وطنيا لحماية أمن بلدهم ومواطنيهم، فيما قال عن ذلك عبد الرحمن النمر نائب رئيس الهلال: "هذا أقل واجب نقدمه انا وزملائي من الهلال، جنودنا البواسل، قدموا واجب وطني كبير ونشعر بالامان والاطمئنان طالما مثل هذه النوعية من الابطال يحمون الوطن، بلغت المسؤولين انه احنا ومنسوبي النادي يتشرفوا ويرحبوا بأي زيارة ولو كانت دورية داخل وخارج الرياض".

من جانبه قال حارس النصر عبد الله العنزي: "هذا اقل واجب نقدمه لهم، هم ليل ونهار يحمون الوطن، احنا ما نفكر بشيء لأننا في نعمة الأمن الكبيرة وكثير من الشباب يتمنون يكونوا مكاننا". فيما أضاف قائد الهلال سعود كريري: "زيارة بسيطة لو عشر دقائق، اتمنى اخواني اللاعبين انهم يزوروا المصابين، أمننا في هذا البلد بوقفة الأبطال ونتمنى لهم الشفاء العاجل".

أما مهاجم النصر نايف هزازي فقال: "أكثر شيء يقشعر البدن أن الواحد تقول له الحمد لله على السلامة، يقول ودي أرجع الجبهة". ويكمل زميله أحمد الفريدي: "وجدنا شباب لديهم العزيمة مرتفعة وهما صراحة رفعوا معنوياتهم وان شاء الله ربي ينصرهم وهم اكبر حراس لهذه العقيدة".

ويختم مهاجم الهلال ناصر الشمراني المشهد قائلاً: "شعور جميل الوقفة مع اخواننا للمصابين، اتمنى لهم التوفيق ربي يقومهم بالسلامة". يذكر أن هذه الزيارة التي قام بها لاعبي العاصمة ضمن واجبهم الاجتماعي الذي تحافظ عليه أندية السعودية تجاه المجتمع وأفراده.