(باي باي)..آسيا وأولمبياد ريو 2016م!!

غصة بعد غصة ولو أن الحال هو الحال والكبوة تتلو الكبوات والانتكاسة تتلو الانتكاسات، تتبعثر الأسئلة مني (كسعودية) تهمني كرة بلادي وأجمعها وأعيد وأنثرها بكافة الاتجاهات بخانة الأسباب وماذا بعد يا اتحاد الكرة؟!

وداعا آسيا ووداعا أولمبياد ريو2016م، إخفاق جديد وقائمة الأسباب هي نفسها تكرر حضورها (الأسود الكئيب) كل مرة وإلا أيعقل فريق صاحب أهم إنجازين بمرحلته (تحت23سنة) نال العلياء بآسيا وتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 84م وأعاد الكرة بـ96م حينما تأهل لأولمبياد اتلانتا يودع بهذه الطريقة (الهزلية) المضنية بواقع تعادلين أمام تايلاند وكوريا الشمالية وهزيمة (منطقية) أمام السامورائي الياباني وحصيلة (هدفين يتيمين) فقط!!

لن ألوم الشارع السعودي الذي تدنت لديه درجات الثقة بمنتخبه وهو يتابع بحسرة الخروج المر كل مرة من المنافسات مع مختلف المنتخبات السنية وطبيعي الأول لأنه مصب كل الفرق الأقل سنا!!

الجميع يتقدم من حولنا، يضعون الأهداف ويجهزون أجندة العمل ويمارسون التقدم الذي يريدونه بالعمل والتخطيط والأهداف والاستراتيجيات ونحن على حفة التعب نعد الأسئلة ونجهز الإجابات.. لماذا خرجنا؟!!

لن نحاسب اللاعبين وحدهم لأنهم لم يأتوا بمفردهم وطرقوا أبواب المنتخب، لن نحاسب المدرب وحده ونحن لا نعلم من المدرب الحقيقي وصاحب الخطة والكلمة المسموعة الهولندي (كوستا) أم السعودي (بندر الجعيثين)؟! وإذا كان الاثنان (فأم المصائب) فالسفينة التي يقودها "كابتنين" (تغرق)!! ولن نلوم الحظ لأننا لم نقدم شيئا لنكسب تعاطف الحظ/الظروف أو نطلب بركة دعاء الوالدين!!

عدنا من جديد مشوار الانتكاس والنكوص والتراجع والحسرة والتغني بأمجاد زمن مضى وإذا استمررنا على ذات المنوال فلن يعود!! لن ينصلح حالنا ونحن باقون على ذات القناعة السرمدية!!

رغم أخطاء المدرب، ورغم تساهل اللاعبين واستهتارهم، رغم أخطاء التشكيل وطريقة اللعب والاختيار العشوائي للاعبين وازدواجية أدوارهم بالملعب حتى أنك لا تعلم بأي المراكز هذا وذاك، رغم الأخطاء الفنية والعناصرية إلا أن السبب المورث لذلك (إداري) تتلوه كل الأخطاء الاحترافية العظيمة!! موضوع القاعدة السنية وإعدادها والإهمال الفني والتحضيري المسبق والمادي!!

المدرب عليه مسؤولية، اللاعبون بلا خبرة، مخرجات اللاعبين انعكاس لما حدث داخل المعسكر من عدم انضباط فني وخلافه، وقلة الانسجام الفني بين مدربين كل منهما يعمل باتجاه "كوستا والجعيثين"، ومشكلة العشوائية بأدوار اللاعبين وكل و(مجهوده)!!

وأهم الأسباب (اتحاد القدم) الذي لم يعد المنتخب الإعداد المناسب لبطولة قارية يتلوها أولمبياد فترة الإعداد لم تكن بالكافية "أسبوع واحد فقط"!!

صعوبة تفريغ اللاعبين من قبل اتحاد القدم لفترة طويلة وعدم استغلال فترة توقف الدوري وقبلها عدم وجود استراتيجيات مسبقة معدة إعدادا علميا/احترافيا سليما كناتج لفقر الرؤية والأهداف لسنوات طويلة.. (ارحمونا) من كرسي اتحاد لا يملك من الجدوى (الهيبة) التفعيل والتغيير للأفضل شيء، مع كامل الاحترام والود لاتحاد صوري فقط.. في فمي ماء!!

*نقلاً عن الشرق القطرية