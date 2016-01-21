قفز إلى ذهنى اسم هذه المسرحية الكوميدية - أخويا هايص وأنا لايص - وأنا أتابع أهم الأحداث الحالية على الساحة الرياضية المصرية ، وهما أزمة الأهلى الإدارية فى جانب واستضافة مصر للبطولة الإفريقية للأمم فى كرة اليد على الجانب الآخر .. فالأخير حدث مبهج ومفرح ، يجعل مصر فى بؤرة الضوء قارياً وعالمياً ، وقد أحسنت الوزارة والاتحاد الإعداد له بما يجعل إخوتنا فى أسرة كرة اليد المصرية (هايصين ) احتفالاً به ، بينما أشقاؤنا فى أسرة كرة القدم حائرون ( لايصون ) يعانون الأمرين جراء مأزق الأزمة الإدارية والقانونية التى تعصف بالفرع الأحمر من فرعى الأسرة الكروية المصرية الكريمة ! فقد شهدت منظومة كرة اليد المصرية نقلة حضارية ، وربما قفزة ، قبل نحو 25عاماً بقيادة الدكتور حسن مصطفى ، رئيس الاتحاد الدولى الحالى ، وقتما كان رئيساً للاتحاد المصرى والذى قاد هذه النهضة الكبرى ، الأمر الذى وضعها فى مكان الصدارة قارياً وقربهامن المراكز المتقدمة عالمياً ، وكان من أثر ذلك أن انتزعت هذه الرياضة الجديدة المركز الثانى فى الشعبية بعد كرة القدم ، من براثن كرة السلة العريقة !

واليوم تفتتح البطولة الإفريقية لليد ، التى يتأهل بطلها وحده للألعاب الأوليمبية المقبلة فى ريودى جانيرو ، فى الصالة الكبرى باستاد القاهرة والذى سيكون افتتاحاً مبهراً يليق بريادة مصر وقدرات أبنائها، وقد أسعدنى للغاية التحديث المهم لمنظومة دخول الجماهير فى هذه البطولة ، من خلال التذكرة الشخصية المحجوزة مسبقاً عبر الانترنت والتى طبع على كل منها صورة بطاقة الرقم القومى لصاحبها ، وهو النظام الذى أراه مدخلاً مهماً لأفكار تأمين عودة جماهير كرة القدم لمكانها الطبيعى فى المدرجات .

وعلى الجانب الآخر - المتأزم - أرجو أن تدرك مختلف الأطراف الداخلة فى الأزمة الإدارية الأهلوية ، أنها فضلاً عن كونها غير مسبوقة فإنها أيضاً ( كاشفة ) عن حقيقة صدق الانتماء ومدى الاستعداد للتضحية بالمصالح الشخصية وإنكار الذات من أجل مصلحة الكيان الكبير .. نعم تحمل المجلس الحالى كثيراً من الضغوط وواجه العقبات والتحديات التى نقدرها وندرك مدى صعوبة العمل والإنجاز فى وجودها ، ولذلك لا أتمنى أن تكون اللقطة الأخيرة لهم هى صورة المتشبثين بالكراسى ، بأى ثمن ، وهم الهواة المتطوعون !!

وكم أتمنى ، بعد صدور قرار وزيرالرياضة بتكليف من يقبل منهم بالاستمرار فى مواقعهم لمدة عام ، أن يبادروا بعد انتهاء السنة الحالية إلى دعوة الجمعية العمومية للنادى لانتخاب مجلس جديد .

*نقلاً عن الأهرام المصرية