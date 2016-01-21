الراشد: تزوير خطاب الفتح عمل مضحك

أوكل أحمد الراشد رئيس نادي الفتح السعودي، محاميا يحقق في هوية من أصدر الخطاب المزور يشير إلى مفاوضات بين الفتح وفريق الأهلي المصري حول خدمات المهاجم عمرو جمال، وذلك عبر إحدى الصحف الرياضية المتخصصة.

وقال الراشد في لقاء خاص عبر برنامج "في المرمى": "الحقيقة مافي مفاوضات ولا اي شيء، هي مجرد اجتهادات صحفية قرانا عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا اعرنا لها اي اعتبار، ونحن نفينا الأخبار ووقعنا مع لاعب فنزويلي ولم يعرض علينا اللاعب المصري او نفاوض ناديه اطلاقا".

وأكمل رئيس الفتح: "تفاجئنا بظهور خطاب مزور في صفحة اولى لصحيفة رياضية يحمل توقيع نائب رئيس النادي الفتح، هذا أمر مضحك ومخجل في آن واحد".

من جانبه أكد الراشد أن ما حدث يعتبر شأن قضائي بحت، مشيرا إلى اجتماع حدث بينه وبين المحامي، وزاد: "لدينا محامي اجتمعنا معه اليوم وسوف نتخذ الاجراء المناسب، لازم نتحقق من اصدر الخطاب، ليس خصمي الصحيفة ولا النادي، لازم نعرف مصدر التسريب، القضية تزوير وتهمة جنائية كبيرة".



