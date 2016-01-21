بترجي: رئيس الزمالك لا يعرف الصبر

كشف عبد الله بترجي نائب رئيس الأهلي السعودي، أن نظيره مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، لا يعرف الصبر بعد مطالبته مرارا وتكرارا بمستحقات اللاعب محمد عبد الشافي الذي انتقل إلى صفوف الأول الموسم الفائت، حيث طلب الأهلاويون مهلة شهر لسداد مستحقات الانتقال البالغة مليون و300 ألف دولار أمريكي، بيد أن المصريين طالبوا بالمبلغ عاجلا مع نقل القضية وتصعيده عبر وسائل الإعلام.

وقال بترجي في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "الحقيقة اتهام الاخ مرتضى منصور لنا في النادي الاهلي غير مقبول من ناحية الاتهامات التي تحدث بها ونحن نترفع الرد بنفس الاسلوب الذي اتخذه، اتصل بنا عدة مرات وتجاوبنا معه في البداية وطلب المستحق مليون و300 الف دولار، واثناء الاتصالات بيني وبين رئيس النادي مساعد الزويهري، طلبت انه يكون في مهلة شهر من تاريخ الاتصال بيننا". وزاد: "بعدها بيوم اتصل بنا مجددا، ولم ارد عليه ولكنه تكلم مع الزويهري الذي طلب منه الانتظار حتى نهاية الشهر بيد ان رئيس الزمالك ذهب وتفاجئنا بحديثه عبر وسائل الإعلام ولم يصبر علينا".

ويكمل بترجي قائلاً: "الاندية لديها مستحقات وعليها ديون مطلوبة وهذا موجود في كل بلدان العالم، لم نتهرب من التسديد، فقط طالبنا بالتاجيل، والسيد مرتضى يبدو خائف من لجان الرقابية ولكنه لم يصبر علينا، بالتالي طلبنا المهلة جدولة لديون النادي واستحقاقات الفترة الشتوية".

وحول تهديد مرتضى منصور بمنع عبد الشافي من العودة إلى السعودية حينما ينتهي من معسكر المنتخب المصري، رد نائب رئيس أهلي جدة على ذلك: "هذا يعتبر تهديد وخارج عن انظمة الفيفا بالنسبة لمنع عبد الشافي من العودة الى السعودية بعد معسكر المنتخب المصري، هو اقحم نفسه في امور غابت عنه ونحن مرجعيتنا الفيفا". فيما لم يحدد الأهلاويون موعدا جديدا لدفع المستحقات المصرية.

إلى ذلك أكد عبد الله بترجي أن عدم جدية نادي الجزيرة الإماراتي تسببت في إغلاق ملف البرازيلي تياغو نيفيز، فيما أشار إلى أهمية تجديد عقود اللاعبين التي شارفت على الانتهاء، مثل أسامة هوساوي ووليد باخشوين، بجانب أربعة آخرين: "هناك من وافق على التجديد حاليا والبعض الآخر طلب مهلة حتى ينتهي الموسم الجاري".

