رئيس القادسية: لن نفرط في لاعبينا مهما كانت المغريات

أكد معدي الهاجري، رئيس القادسية أن لاعبي فريقه الأول لكرة القدم ليسوا للبيع، وقال: "لن نفرط في أي لاعب في فريقنا مهما كانت المغريات".

جاء ذلك في رده على المفاوضات الجانبية التي لم تسلك الطرق الرسمية وقدمتها بعض الأندية الكبيرة لعدد من لاعبي فريقهم في مقدمتهم لاعب المنتخب السعودي الأولمبي عبدالرحمن العبيد، مبينا أن العبيد تبقى في عقده عامان ونصف العام، وزاد في مقابلة خاصة لـ"في المرمى": "من أراد التعاقد مع العبيد فعليه ان يحضر لنا بعد عامين ونصف من الآن، حيث ينتهي عقده الاحترافي معنا، وقبل ذلك الطريق مسدود أمامه، وكذلك بقية اللاعبين".

وأوضح الهاجري أنه رغم الظروف المالية العصيبة التي تمر بالنادي، إلا أن سياسته عدم التفريط في نجوم الفريق والبحث عن موارد مالية من طرق أخرى.

واشار الهاجري الذي لعب للنادي في الثمانينيات الميلادية في ألعاب القوى، إلى ان الحظ هو خصمهم اللدود في المسابقات المحلية في هذا الموسم، وقال: "للأسف ان الكثير من المباريات وقف الحظ ندا لنا أكثر من الخصوم ولكن سعينا لمعالجة هذا الأمر بالتعاقد مع عدد من اللاعبين منهم مهاجم فريق نجران سناتوس والذي سجل العديد من الأهداف في الموسمين الماضيين مع فريقه السابق ونأمل ان يستمر ذلك في تجربته الاحترافية معنا".