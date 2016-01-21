قطر .. هي كذا رؤية وفكر !!!

في أكتوبر 2014 نجح منتخب قطر في تحقيق كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً، ذلك المنتخب هو الذي تصدر مجموعته حالياً في كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة في قطر، وربما أن حظوظه في التأهل إلى أولمبياد ريو الصيف المقبل باتت كبيرة.

ليست الفكرة صدارة فقط بل تحقيق 9 من 9، وتسجيل 9 أهداف في 3 مواجهات، فضلاً عن أن صدارة هدافيّ المجموعات مسجلة بإسم 2 من نجومه.

قطر تستضيف مونديال 2022، وبالتالي هذا المنتخب سيكون أعمار لاعبيه حينها 26 عاماً، في تجسيد حقيقي للعبارة التي أحبها: “أنت تملك الرؤية إذاً تملك الحلم” لا أذكر من هو قائلها لكنها بكل تأكيد تنطبق على قطر التي تكفلت بالنيابة عنا في تحقيق حلم منطقة بأكملها.

ما حدث خلال العقد الماضي كان يشي بأن هناك ثمة عمل رياضي قطري مختلف جداً يشير إلى نوايا القطريين في إيصال رسائل إلى المجتمع الرياضي العالمي مفادها: “أننا نملك المنشآت، ولدينا الإمكانات، إضافة إلى الرغبة باستضافة أية حدث عالمي أو قاري أو إقليمي، وقريباً سننافس أيضاً على الألقاب”، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة يخرج منها المشاركون، وهم يمتدحون كل ما وجدوه في الدوحة، وهو بكل تأكيد حقيقة لا تحتاج قطر إلى ذكرها بمبرر أو بدونه.

لن أوغل في الحديث عن مشروعية حلم قطري تحقق على أرض الواقع بعمل مختلف، أو عن مهر سيبلغ 50 مليار دولار قيمة تجهيزات إستضافة المونديال، لكن ما حدث بكل اختصار تاريخاً يستحق أن يُكتب بماء الذهب.

ربما أن التجربة القطرية بكل تفاصيلها تستحق فصولاً من النقاش، على اعتبار حداثتها التي لم تتجاوز سنوات قصيرة لكنها أثمرت منشآت رياضية لا تتوفر في جميع دول المنطقة أو حتى بعض الدول المتقدمة رياضياً، إضافة إلى قائمة من البطولات التي استضافتها الدوحة لكافة الألعاب.

أخيراً أعتقد أن الوقت حان لكي ننظر إلى تجربة قطر بعين محيادة، وبمنظار الراغب في الاستفادة من تجربة الدوحة، ونوعية العمل الموجود بها بعين الإعجاب وليس الغيرة، لأننا المستفيدون في المقام الأول والأخير.

*نقلا عن عين اليوم السعودية