أحمد عطيف: هذا موسمٌ للنسيان

يمضي أحمد عطيف، قائد فريق الشباب السعودي، قدما في برنامجه العلاجي من مقر إقامته في أوغسبورغ الألمانية بعدما أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي أواخر 2015، على يد الطبيب بوينيش في مستشفى هايسين بارك، فيما توقع لاعب الوسط عدم لحاقه بركاب هذا الموسم بسبب إصابته.

وقال عطيف في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": البرنامج التأهيلي يسير على ما يرام في الاسبوع السادس، سوف اكمل العلاج لين ما اكمل شهرين وبعدها ارجع الرياض لمدة 3 اشهر وبعدين ارجع الى نفس الدكتور بيننا موعد حتى يعطيني الضوء الاخضر للمشاركة في ارض الملعب، ولكن لا اعتقد اني سأشارك هذا الموسم".

وحول مصاريفه العلاجية ومدى مساهمة إدارة الشباب في تكاليف العملية وتأهيل موضعها: "بالأمس تواصلت مع ادارة النادي وهي حريصة وفي تواصل كل اسبوع معي وللامانة تواصل معي رئيس النادي عبد الله القريني قبل اربعة ايام، راح يتواصلوا معي ويسددوا كل الدفعات وادارة النادي حريصة".