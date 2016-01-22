أخضر اليد ينافس البحرين على الصدارة والمونديال

يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مباراته أمام البحرين عند الساعة السابعة من اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة مباريات البطولة الآسيوية الـ17 لكرة اليد المؤهلة لكأس العالم فرنسا 2017، وذلك بأمل تحقيق الهدف المزدوج الذي يؤدي إلى إنهاء الحسابات المعقدة والوصول إلى مونديال فرنسا عبر تحقيق الانتصار أو التعادل أمام البحرين في ختام مباريات المجموعة اليوم.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء للمنافسة على الصدارة وضمان بطاقة التأهل المؤهلة للمونديال الفرنسي، فيما يملك الاخضر 7 نقاط من ثلاثة انتصارات على إيران ولبنان والصين وتعادل امام الامارات لينفرد بالمركز الثاني.

واقترب المنتخب من التأهل بنسبة كبيرة عطفا على الحسابات فالمنتخب الإماراتي يحتاج إلى ان يصل فارق الأهداف إلى 32 هدفا في حال فوزه على المنتخب الإيراني الذي يمتلك فرصة للحصول على المركز الثالث في حال تجاوز الإمارات ووصوله للنقطة السادسة.

ويعتبر المنتخب السعودي ثاني أفضل هجوم بعد ان استطاع تسجيل 109 أهداف بعد نهاية الجولة الرابعة نصيب احمد العلي 13 هدفا والقائد حسين اخوان 12 هدفا من مجموع 39 سجلت من لاعبي الاجنحة إلى جانب مجتبى السالم ومحمد العباس اللذين يلعبان في مركز صناعة اللعب وسجل كل منهما 10 اهداف .

وبالإضافة إلى ذلك هو افضل المنتخبات من ناحية الدفاع فمرماه اهتزت 71 مرة بعد أن سجل الحارسان محمد النصفان ونواف المطيري حضوراً ذهنياً عالياً ساعد الطريقة الدفاعية التي اختارها المدرب نيناد .

تجدر الإشارة إلى أن فارق الأهداف له نصيب في حساب التأهل في حال تساوي المنتخب السعودي مع شقيقه الإماراتي الذي ينافسه بالمركز الثاني.