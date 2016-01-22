إيران تسقط على يد الساموراي الياباني

سجلت اليابان ثلاثة أهداف في الوقت الإضافي لتهزم إيران 3-صفر وتصعد للمربع الذهبي في بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة في قطر والمؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو اليوم الجمعة.

ومنعت العارضة فرصة محققة لإيران في الدقيقة 57 بعد ضربة رأس من ميلاد محمدي قبل انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف.

وخاض الفريقان شوطين إضافيين لتنجح اليابان في افتتاح التسجيل من ضربة رأس ليوتا يوكوتاوا ثم أضاف شويا ناكاجيما هدفين من تسديدتين رائعتين.

وأصبحت اليابان أول المتأهلين لقبل النهائي وتنتظر ملاقاة الفائز من مباراة الإمارات والعراق غدا السبت.

والفوز هو الرابع على التوالي لليابان التي حققت علامة نجاح كاملة في دور المجموعات بالفوز على السعودية وكوريا الشمالية وتايلاند.

وستتأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة إلى مسابقة كرة القدم بألعاب ريو في البرازيل في وقت لاحق من العام الجاري.