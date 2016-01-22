فيصل زايد: أريد الرحيل عن نجران

كشف فيصل زايد، محترف فريق نجران السعودي، عن خبايا مشكلته الأخيرة مع إدارة النادي التي ترغب في تحويله إلى لاعب استثماري، ما دعا المحترف الكويتي إلى طلب فسخ عقده والعودة إلى ناديه الأصلي الجهراء بالكويت مع تنازله عن مستحقاته المالية.

وقال زايد في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "قبل فتح الفترة الشتوية، تلقيت عروضا، وكنت سوف أعطي موافقتي على الموسم المقبل. تفاجأت قبل يومين من اقفال باب الانتقالات الشتوية أن ادارة نجران لا ترغب فيني". وشرح فيصل تفاصيل ما حدث قائلاً: "كنت موجودا في معسكر ابوظبي، وسألت صالح ال مداوي مدير النادي، قلت له شنو وضعي في الفريق وما اخذت الفائدة منه ورحت الى المدرب انجوس، قال لي قبل المعسكر أن آجي النادي اشترطت احضار اربعة محترفين برازيليين، وهذا الأمر فاجأني".

ويؤكد الشاب الكويتي الذي يلعب في خانة صانع الألعاب، أنه تنازل عن أربعة رواتب في ذمة النادي بجانب مقدم العقد، فيما حاولت إدارة النادي إقناعه بالبقاء بيد أنه رفض وطلب العودة إلى ناديه الأصلي الجهراء بالكويت.